Ouwemannenvoetbal. Onderpresteerders. Ontgoochelend gepingel. De Rode Duivels bakken er voorlopig niets van op het WK in Qatar. Beter maar niet kijken dan komende donderdag, want dat wordt waarschijnlijk niets tegen Kroatië? “Net wel”, zeggen de échte supporters. “Nu is het moment dat ze ons écht nodig hebben. Donderdag staan we klaar.”