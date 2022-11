Woedend betoog van Marokkaanse Nederlander gaat internet rond: “Jullie verpesten de toekomst voor ons”

De rellen van zondag in Brussel, Borgerhout en bij onze noorderburen beroeren de gemoederen. Morad Baddaou, een Nederlander van Marokkaanse origine, uitte zondagavond zijn teleurstelling en woede in een video op Facebook. Wat hij zegt, krijgt heel wat bijval, want de video werd inmiddels al duizenden keren gedeeld.