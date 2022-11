Crisis bij Juventus: voorzitter en volledige raad van bestuur stappen op, voormalige baas F1-team Ferrari neemt voorlopig over

Voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en de voltallige raad van bestuur zijn opgestapt bij Juventus. Dat heeft de club maandagavond zelf aangekondigd in een persbericht. CEO Maurizio Arrivabene, die enkele jaren geleden nog teambaas was van het Formule 1-team van Ferrari, is gevraagd om aan te blijven tot een nieuwe raad van bestuur is aangesteld.