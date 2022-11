Bruno Fernandes scoort, Cristiano Ronaldo viert: Portugal schaart zich bij laatste zestien na ‘no-touchgoal’ tegen Uruguay

Patent pending CR7. Na het ophefmakende interview blijft Ronaldo de voetbalwereld beroeren, deze keer met een nieuwigheid: de no-touch goal. Gekrulde voorzet van Fernandes. Ronaldo kwam er niet meer aan, maar claimde wel de goal al ging de stadionspeaker niet mee in dat verhaal. Wat er ook van zij, Portugal staat in de 1/8ste finale na een droge 2-0-zege tegen Uruguay.

Sleutelmoment:Bruno Fernandes met een mooi gekrulde voorzet en Ronaldo duikt de zestien in. De bal beroert hij niet, maar door zijn knik kan Rochet wel niet anticiperen en valt de bal binnen: 1-0 voor Portugal.

Man van de match: Bruno Fernandes, bij gebrek aan iemand die er echt bovenuit stak. De middenvelder van Manchester United tekende voor beide goals. Al had hij de eerste zeker niet zo bedoeld en kwam de tweede vanaf de stip.

Hem gaan we ook onthouden: Het ziet er soms heel erg stuntelig uit en hij lijkt niet altijd in de gaten te hebben wat hij doet, maar Diogo Costa hield met enkele cruciale saves op belangrijke momenten de nul op het bord voor Portugal.

Twee ploegen met veel zuiders temperament dat geeft een intense, maar gesloten wedstrijd op dit WK. Dat zagen we zaterdag al bij Argentinië-Mexico en Portugal-Uruguay was van hetzelfde laken een broek. Veel duels, veel overtredingen, een trosje kaarten en dat alles met slechts hier en daar een flardje academisch voetbal. Uruguay heeft een team met behoorlijk wat kwaliteit, maar weinig fijnbesnaarde spelers, eerder gladiatoren. Portugal zette daar iets meer vernuft tegenover, maar het liet zich te zeer meesleuren in het gewroet van La Celeste. Bentancur pakte net voorbij het halfuur uit met een kunststukje. Met enkele bewegingen zette hij zowel Dias, Pepe als Carvalho op het verkeerde been. Als een flukse tijger glipte hij tussen drie statische olifanten heen, maar hij trapte de wkbeste kans van de eerste helft op Diogo Costa.

En Ronaldo dan? Wat overstapjes, een blind pass, een geblokt schot en net voor rusten heel even een gevaarlijke fase. Scherpe borstcontrole in de zestien en heel even oog in oog met Rochet, maar de Uruguayaanse doelman liet hem geen tijd om een hoek uit te kiezen en blokte meteen af. Een weinig kleurrijke eerste helft, maar daar bracht een fan meteen na rust verandering in. Die stormde met een regenboogvlag het veld in en buiten beeld werd hij ontzet. Een protestactie tegen het beleid van de FIFA dat eerder de ‘One Love’-kapiteinsbanden verbood.

© AP

Groen lachje

Nog voor het uur brak – twee keer raden – Ronaldo de match dan toch open. Of dat liet hij toch uitschijnen. Op voorzet van Fernandes leek CR7 de bal nog met het hoofd te schampen en die botste zo achter Rochet in doel. Ronaldo claimde de goal, vierde ook, maar de herhaling toonde aan dat hij de bal eigenlijk niet beroerde. Er kon dan ook een groen lachje vanaf toen de stadionspeaker Fernandes als doelpuntenmaker omriep. Al had Rochet de bal gewoon kunnen plukken zonder de tussenkomst van CR7. Hij had dus wel degelijk zijn aandeel in de goal.

Bij Uruguay bracht Alonso in het slotkwartier Gomez en Suarez voor de ontgoochelende Nunez en Cavani en dat loonde ei zo na. Gomez trof de paal, Suarez het zijnet. Het slotoffensiefje leverde niets op. Portugal kreeg nog een ideale gelegenheid om er eentje bij te doen. Ref Faghani plaatste de bal namelijk nog op de stip na wel heel ongelukkig handspel van de tackelende Gimenez. Fernandes zette ijskoud om en zo stevent Portugal meteen door naar de laatste zestien. Uruguay moet vrijdag met Ghana afrekenen als het nog in het toernooi wil blijven.

© REUTERS

PORTUGAL: Diogo Costa – Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes (42’ Guerreiro) – Neves (69’ Leao), Carvalho (82’ Nunes), Bernardo Silva - Fernandes - Joao Felix (82’ Ramos) – Ronaldo (82’ Palhinha).

URUGUAY: Rochet – Gimenez, Godin (62’ Pellistri), Coates – Varela, Valverde, Vecino (62’ De Arrascaeta), Bentancur, Olivera (86’ Vina) – Nunez (72’ Gomez), Cavani (73’ Suarez).

Doelpunten: 1-0 Fernandes (54’), 2-0 Fernandes (93’)

Strafschoppen: Fernandes (omgezet) (93’)

Gele kaarten: Bentancur (6’), Neves (38’); Olivera (44’), Dias (89’)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Alireza Faghani (Irn)

Toeschouwers: 88.668