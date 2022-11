Britse netbeheerder waarschuwt voor mogelijke stroomtekorten dinsdag

National Grid, de Britse distributienetbeheerder, heeft maandag even gewaarschuwd voor een mogelijk tekort aan elektriciteit maandag- en dinsdagavond in het Verenigd Koninkrijk. Eerst leek men van plan om aan gezinnen te vragen om vrijwillig minder stroom af te nemen in ruil voor een vergoeding, maar dat plan is intussen weer opgeborgen.

Het bedrijf had aan leveranciers zoals EON en Octopus gevraagd om hun klanten die zich kandidaat stelden voor een vrijwillig afschakelingsprogramma, klaar te maken voor het eventueel activeren van dat programma, schreef de Financial Times. Het zou voor het eerst zijn dat dat gebeurt. Maar enkele uren later ontkende National Grid dat het plan zal worden geactiveerd. De prijs van stroom was intussen al gestegen tot meer dan 1.200 pond per megawattuur.

De onrust op de stroommarkt is het gevolg van de gascrisis en het gebrek aan wind. Gascentrales en windenergie zijn normaal goed voor meer dan de helft van de stroomproductie in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is ook de mogelijke import van elektriciteit beperkt door problemen in de Franse kerncentrales. Een recordaantal centrales ligt er uit door onderhoudswerken of scheurtjes.

Door de vraag naar stroom op bepaalde uren gericht te verminderen, kan een blackout worden vermeden. In ruil zouden de gebruikers dan een vergoeding ontvangen. Maar die zogenaamde “Demand Flexibility Service” zal dus niet worden geactiveerd, bevestigde National Grid maandag. Niet onbelangrijk detail: dinsdagavond speelt Engeland tegen Wales op het WK Voetbal in Qatar.

Deze zomer, daags na de warmste dag ooit in het Verenigd Koninkrijk, dreigde er al eens een blackout in delen van Londen. Die werd toen op het nippertje vermeden door stroomimport uit ons land, via de onderzeese Nemo-kabel, zo berichtte het financiële persagentschap Bloomberg. Of België dinsdag ook stroom naar het Verenigd Koninkrijk zal exporteren, is niet duidelijk.