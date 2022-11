Een potentiële Belgische clash, Michael van Gerwen en Peter Wright al vroeg op pad van landgenoten: dit bracht de loting voor het WK darts

Over ruim twee weken begint het WK darts. Met Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker stuurt België net zoals vorig jaar drie afgevaardigden naar het Alexandra Palace in Londen. Het trio kent nu ook zijn potentiële tegenstanders, want de loting vond maandagavond plaats. En daaruit kunnen meteen enkele conclusies gemaakt worden.

Het WK darts zal dit jaar beginnen op donderdag 15 december. De laatste drie tickets werden maandagmiddag uitgedeeld: de Welshman Richie Burnett, de Engelsman Ryan Joyce en de Canadees Jeff Smith slaagden er bij hun allerlaatste kans nog in om zich te kwalificeren. Dat gebeurde ten koste van onder meer Brian Raman, die het tot de halve finales schopte op het kwalificatietoernooi maar het daarin moest afleggen tegen Burnett.

Geen vier, maar dus net zoals vorig jaar drie Belgen in Ally Pally. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts staan in de top 32 van de wereldranglijst en zijn daardoor rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Van den Bergh is het 15de reekshoofd, Huybrechts het 31ste.

Van den Bergh zal het in de tweede ronde hoogstwaarschijnlijk moeten opnemen tegen Rowby-John Rodriguez (diens tegenstander in de eerste ronde is de Filipijn Lourence Ilagan, red.). Geen onbekende voor Dancing Dimi: Rodriguez en Van den Bergh zijn leeftijdsgenoten en kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Huybrechts neemt het op zijn beurt op tegen de winnaar van het duel tussen Keane Barry en Grant Sampson.

Beelden van Van den Bergh en Rodriguez uit 2012, toen ze nog tieners waren:

Van den Bergh versus Huybrechts of Wright

Als het Belgische duo de tweede ronde overleeft, wordt het heel interessant. Kim Huybrechts zal dan - bij een normale gang van zaken - in de derde ronde uitkomen tegen regerend wereldkampioen Peter Wright. Opmerkelijk, want vorig jaar moest Huybrechts het in de derde ronde ook al opnemen tegen de titelverdediger. Toen was dat Gerwyn Price. The Hurricane dwong Price tot het uiterste, maar in de allesbeslissende leg haalde de Welshman het uiteindelijk toch nog.

Als Huybrechts in de derde ronde kan stunten, volgt nadien mogelijk een Belgisch onderonsje met Van den Bergh. Als Dancing Dimi de tweede ronde doorkomt, zal hij de Pool Krzysztof Ratajski, de Nederlander Danny Jansen of de Filipijn Paolo Nerbida treffen in ronde drie. Daarna volgt dus normaliter een mooi duel tegen Huybrechts of zijn oude mentor Wright - waarmee hij dit jaar even overhoop lag.

De Decker al vroeg tegen Van Gerwen?

Voor Mike De Decker liggen de kaarten anders: hij staat 57ste op de wereldranglijst en moet dus in tegenstelling tot Van den Bergh en Huybrechts wel al in de eerste ronde aan de bak. De Deckers opponent daarin is de eerder genoemde Canadees Jeff Smith, die zich dus maar ternauwernood kon kwalificeren. Bij winst komt De Decker in ronde twee uit tegen Mensur Suljovic, het nummer 30 van de wereld. Maar daarna wordt het in ronde drie wel héél moeilijk.

Mike De Decker zal als hij de derde ronde haalt zo goed als zeker uitkomen tegen topfavoriet Michael van Gerwen. — © ISOPIX

Tenzij er een ongelooflijke stunt aan voorafgaat, zal De Decker in de derde ronde drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen treffen. De Nederlander won zondagavond nog de Players Championship Finals door onder meer een ninedarter en maximale checkout van 170 te gooien. Niet iemand die je met zo’n hoogvorm wil treffen op het WK: De Decker mag zijn borst dus natmaken.

Leuke dingen die u nog moet weten?

* Nummer één van de wereld Gerwyn Price zal in de derde ronde waarschijnlijk uitkomen tegen vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld.

* Een heruitgave van de finale van vorig jaar is perfect mogelijk. Titelverdediger Peter Wright en de runner-up van vorig jaar, Michael Smith, zitten in verschillende tabelhelften.

* Een volledig Belgische finale is onmogelijk, want onze drie landgenoten zitten in dezelfde tabelhelft. In het meest gunstige Belgische scenario komen Van den Bergh en Huybrechts zoals eerder gezegd elkaar tegen in de vierde ronde. De winnaar van dat duel zou dan in de halve finale De Decker kunnen tegenkomen.

* Ook toptalent Josh Rock zit in dezelfde tabelhelft als de Belgen. Van den Bergh en Huybrechts kunnen de kersverse jeugdwereldkampioen - hij is pas 21 - treffen in de kwartfinale. De Decker kan hem tegenkomen in de halve finale.

* Op dit WK doen met Lisa Ashton, Fallon Sherrock en de pas 18-jarige Beau Greaves drie vrouwen mee. Zij moeten allemaal hun toernooi beginnen in de eerste ronde. De kans dat ze een van de Belgen treffen, is vrijwel onbestaande: dan zouden we immers een finale krijgen tussen een Belg en een vrouw. Wat een stunt zou dat zijn!

Peter Wright won vorig jaar voor de tweede keer het WK darts. — © BELGAIMAGE

De volledige loting vindt u hieronder:

(1) Gerwyn Price v Luke Woodhouse / Vladyslav Omelchenko

(32) Raymond van Barneveld v Ryan Meikle / Lisa Ashton

(16) Ryan Searle v Adam Gawlas / Richie Burnett

(17) José de Sousa v Simon Whitlock / Christian Perez

(8) James Wade v Jim Williams / Sebastian Bialecki

(25) Gabriel Clemens v William O’Connor / Beau Greaves

(9) Danny Noppert v Ritchie Edhouse / David Cameron

(24) Daryl Gurney v Alan Soutar / Mal Cuming

(4) Michael Smith v Jermaine Wattimena / Nathan Rafferty

(29) Martin Schindler v Martin Lukeman / Nobuhiro Yamamoto

(13) Joe Cullen v Ricky Evans / Fallon Sherrock

(20) Damon Heta v Adrian Lewis / Daniel Larsson

(5) Luke Humphries v Keegan Brown / Florian Hempel

(28) Vincent van der Voort v Cameron Menzies / Diogo Portela

(12) Dave Chisnall v Andrew Gilding / Robert Owen

(21) Stephen Bunting v Geert Nentjes / Leonard Gates

(2) Peter Wright v Mickey Mansell / Ben Robb

(31) Kim Huybrechts v Keane Barry / Grant Sampson

(15) Dimitri Van den Bergh v Rowby-John Rodriguez / Lourence Ilagan

(18) Krzysztof Ratajski v Danny Jansen / Paolo Nebrida

(7) Jonny Clayton v Steve Beaton / Danny van Trijp

(26) Brendan Dolan v Jamie Hughes / Jimmy Hendriks

(10) Nathan Aspinall v Boris Krcmar / Toru Suzuki

(23) Callan Rydz v Josh Rock / Jose Justicia

(3) Michael van Gerwen v Niels Zonneveld / Lewy Williams

(30) Mensur Suljovic v Mike de Decker / Jeff Smith

(14) Dirk van Duijvenbode v Karel Sedlacek / Raymond Smith

(19) Ross Smith v John O’Shea / Darius Labanauskas

(6) Rob Cross v Scott Williams / Ryan Joyce

(27) Mervyn King v Matt Campbell / Danny Baggish

(11) Gary Anderson v Madars Razma / Prakash Jiwa

(22) Chris Dobey v Martijn Kleermaker / Xicheng Han