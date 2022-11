Jacky Lafon sluit comeback in ‘Familie’ uit en kondigt tournee aan: “Ik weet dat mensen neerkijken op volkse humor”

De goesting is groot, dat merk je meteen als je met Jacky praat. “In de zomer trad ik op aan de kust, maar het is al geleden uit de HT&D-periode midden jaren 90 dat ik nog door het land ben getrokken met een variétéshow”, vertelt ze. “Tijdens Familie was er niet de tijd om solo grote projecten te doen. En ik vind het ook veel toffer om met een bende enthousiastelingen samen te werken. Ik ben altijd een teamspeler geweest. Ik heb echt het gevoel dat 2023 een bijzondere prachtig jaar gaat worden. Ik kom immers uit een zware periode waarin ik twee keer corona heb gehad, en de laatste keer was echt erg. Ik had zelfs beademing nodig. ”

De titel van de tour is niet toevallig Zo dankbaar. “Omdat ik bijzonder dankbaar ben dat ik in dit vak ben gestapt, met iconen uit de showbizz mocht samenwerken en een schitterende carrière achter de rug heb”, vertelt ze. “Ik heb jarenlang geschitterd in de Ancienne Belgique, heb bijna een kwarteeuw in Familie gespeeld… Daarom wil ik nu dichter dan ooit bij mijn publiek het beste van mezelf geven.”

Witte Paard

De plannen voor dergelijke show dateren al van drie jaar geleden. “Maar kort daarna ging het land op slot. Wie fan is van het Witte Paard in Blankenberge, komt zeker aan zijn trekken. Het enige verschil is dat we het intiemer houden, met uitsluitend een klein ballet en zanger Jan Wuytens op het podium. Hij was afgelopen zomer de revelatie in Blankenberge , en recent schitterde hij ook in I can see your voice. Het concept van de show is simpel: we gaan zingen, dansen, lachen… kortom even alle problemen vergeten. Mensen hebben meer dan ooit behoefte aan veel humor.”

De première van de show, die Jacky tot in de puntjes zelf in elkaar steekt, is op 7 februari in Antwerpen. “Voorlopig staan er negen shows gepland, waaronder in mijn geboortestreek Dendermonde. De kalender is overal propvol met door corona uitgestelde voorstellingen, we gaan eerst zien hoe de ticketverkoop loopt.” Opmerkelijk is dat alle shows in de namiddag plaatsvinden. “Twee keer een vol uur. Ik heb al veel in culturele centra opgetreden, maar nu kiezen we voor locaties waar mensen ook nog uitgebreid kunnen consumeren. Dat komt de sfeer alleen maar ten goede. Ik ben altijd een meisje van het volk geweest, en wil die sfeer ook bekomen tijdens die namiddagen. Ik weet dat sommige mensen neerkijken op volkse humor, maar ik wil daar niet van wijken. Ook daar is een publiek voor.”

Betaalbare tickets

Één ding was voor Lafon essentieel. “Ik wou absoluut betaalbare tickets. Ik werk al 55 jaar voor jonge en iets minder jonge senioren, en ik wil hen niet opzadelen met peperdure kaartjes omdat ze het meest trouwe en dankbare publiek zijn.”

Tenslotte wil Jacky nog meegeven dat ze, ondanks de vele smeekbedes van de kijkers, niet terugkomt in de VTM-soap Familie. “Nochtans hebben de makers het me al twee keer gevraagd”, verklapt ze ons. “Maar ik zou enkel nog mogen terugkomen voor mijn eindplot, waarbij Rita dan sterft. En dat zie ik helemaal niet zitten. Maar ik weet maar al te goed dat ik nog ontzettend populair ben. Het applaus tijdens het 30 jaar Familie-feest in de Lotto Arena was hartverwarmend. Ik kon het amper droog houden.”

Tickets: show-time.be