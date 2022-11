Balense tandarts mist na val toch het volledige WK voetbal: “Er zijn ergere dingen”

De Balense tandarts en Rode Duivelsfan Peter Wynants zal door zijn ongelukkige val in de luchthaven van Dubai het WK Voetbal nu toch volledig moeten missen. Aanvankelijk koesterde Peter nog de hoop met een gedeeltelijke prothese in een rolstoel de wedstrijden te kunnen bijwonen. Maar die hoop kan hij na zijn heupoperatie op maandag voorgoed opbergen. “Ik zal minstens vijf dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te recupereren”, zegt hij vanop zijn ziekbed. “Nadien vliegen we terug naar huis.”

De onfortuinlijke Peter Wynants reisde met de Rode Duivels-fanclub ‘De Bemvoort’ uit Pelt vorig week af naar Dubai op vandaaruit telkens naar Qatar te vliegen om er de wedstrijden van de Rode Duivels bij te wonen. Echter, woensdag op weg naar Doha voor de openingsmatch tegen Canada maakte hij een ongelukkige val, brak zijn heup en belandde in het ziekenhuis van Dubai. Daar werd hij maandag geopereerd. “De operatie is goed verlopen”, vertelt hij. “De pijn is nu al een stuk minder. Er komen nu wel een hoop buizen uit mijn heup, maar ik ben gelukkig dat dit al achter de rug is.”

Recupereren

Van het alsnog bijwonen van de WK-matchen is echter geen sprake meer. “Het ziekenhuis verplicht me om hier vijf dagen te recupereren”, zegt hij. “Nadien is het ‘inshalla’, zoals ze hier zeggen. ‘Het ligt in de handen van Allah.’ Als ik hier ontslagen wordt, gaan we uitzoeken wanneer er vluchten naar huis zijn. Mogelijk is dat zondag al, of een paar dagen later?”

Zijn meegereisde vrouw Sonia besloot na lang aarzelen toch om zondag de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Marokko bij te wonen met de fanclub. “Peter zou kwaad op me geweest zijn als ik niet was gegaan”, vertelde ze eerder. “Sonia moet nu zelf maar beslissen of ze donderdag naar de wedstrijd tegen Kroatië gaat”, reageert Peter. “Van mij mag ze zeker gaan. Ze heeft me ongelooflijk goed bijgestaan. Ook van de fanclub hebben we erg veel steun gehad.”

Of ze van de match genoten heeft. “Genoten is zeker niet het juiste woord”, foetert Peter. “Ik hoop echt dat de ploeg zich herpakt en laat zien waarom ze tweede staan op de wereldranglijst. Als ze met 1-0 winnen zou ik dolgelukkig zijn. Ik heb trouwens de wedstrijd in het ziekenhuis zelf kunnen volgen met de hulp van de gsm’s van de verplegers hier. Via streaming kon ik zo twee uur meepikken. De verzorging is hier overigens erg goed.”

Uiteraard had de tandarts zich zijn WK-avontuur wel anders voorgesteld. “De eerste dagen zat ik in de put”, zegt hij. “Maar nu niet meer. Je kunt de klok niet terugdraaien. Als de recuperatie meevalt, vind ik het prima. Er zijn duizenden mensen die veel ergere dingen meemaken. Dus duimen omhoog.”