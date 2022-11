Twee Zonhovense kunstenaressen vermengen hun kunst: “we wilden samen iets unieks maken”

Twee Zonhovense kunstenaressen brengen vanaf dit jaar hun talenten samen. Leentje Verjans is na een carrière in het onderwijs gepassioneerd bezig met schilderen, terwijl haar collega Carmen Renard zich toelegt op het bewerken van leder. Samen hebben ze alvast een kleurrijke vaas met beschilderd leder ontworpen.

 Kunstenares Leentje Verjans is eigenlijk al een heel leven bezig met schilderen en kunst. “Sinds augustus 2022 heb ik het statuut van zelfstandig kunstenaar. Ik ben heel positief ingesteld. Daarom gebruik ik heel veel kleuren in mijn werken. Ik schilder trouwens niet alleen op doek en leder maar ook op beelden en andere voorwerpen.“

Carmen Renard heeft een aantal jaren gewerkt in een groothandel waar ze leder verkopen. “Daar heb ik de passie voor het natuurproduct gekregen. Ik ben het leder beginnen bewerken en zo juwelen gaan maken. Die vallen vandaag goed in de smaak. Omdat ik bovendien erg van Scandinavisch design hou ben ik verder gaan experimenteren met interieur en design. Ik bekleed nu verschillende basisstukken met het materiaal.” Carmen kreeg vorig jaar het label ‘erkend ambacht’ en ze heeft het ‘HIB-label’, hetgeen staat voor Handmade in Belgium.

Beide artiesten gaan nu dus samenwerken voor bepaalde projecten. “Het is mooi om decoratie met leder ook te voorzien van kleuren,” vinden Leentje en Carmen. “Het eerste project werd dus een vaas. Het is een groot model, overtrokken met tuigleder. “Ik heb het leder eerst voorzien van schilderwerk, daarna werd het vakkundig met de hand ingenaaid door Carmen,” toont Leentje. “Dit is nog maar het begin, want we zien dit als een pièce unique. We willen doorgaan en onze talenten verder laten samensmelten om nog meer gelijkaardige kunstwerken te maken. Onze samenwerking is bezegeld met een gemeenschappelijk logo, een zonnetje. Dit verwijst naar Zonhoven waar we allebei wonen en werken.”

Momenteel loopt een mini-expo van Leentje Verjans in eethuis ’t Pruuverke aan de Genkerbaan in Zonhoven. Op Facebook toont ze haar resultaat onder MiArte Verjans. Carmen Renard heeft een 25-tal verkooppunten waar haar creaties te koop worden aangeboden. Zij toont haar werk op Facebook onder Madanda. Samen riepen ze de slogan “When Art and Design meet, Magic will happen” in het leven. TR