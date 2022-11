Limburgse succestrainers reiken Roberto Martinez recept voor succes aan

De Rode Duivels spelen komende donderdag op het WK een wedstrijd op leven en dood tegen Kroatië. Als de Duivels verliezen, liggen ze uit het tornooi. Bij winst kunnen ze nog als groepsleider doorstoten naar de volgende ronde. Topcoaches Raymond Westphalen van Limburg United en Fulvio Bertini van Limburg United en Greenyard Maaseik zien dat het vuur ontbreekt bij de Rode Duivels. Veel topspelers halen hun niveau niet en de frustraties nemen stilaan de overhand op het veld. Het is aan Roberto Martinez om zijn troepen wakker te schudden voor de wedstrijd tegen Kroatië, want het is zeker nog geen verloren zaak.