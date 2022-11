Kindje overleden na medisch probleem bij onthaalmoeder in Malle

Het kindje van elf maanden dat vorige week in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werd na een medisch incident bij een onthaalouder in Malle, is overleden. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen.

Volgens Ferm, de organisatie waartoe de onthaalmoeder behoort, legde de onthaalmoeder vorige week het kindje te slapen, en merkte ze toen ze kwam controleren dat er een probleem was: het kindje ademde niet meer. “De onthaalmoeder is onmiddellijk in actie geschoten en heeft de nodige zorgen toegepast. Ze heeft de hulpdiensten verwittigd en ze heeft ons verwittigd. Er kan haar niets verweten worden, ze heeft correct gehandeld”, zegt Ineke Brems van Ferm.

De onthaalmoeder was het kindje aan het reanimeren toen de ziekenwagen ter plaatse kwam. De baby van elf maanden zou een medische voorgeschiedenis hebben. Het kindje lag sinds donderdagmiddag in het ziekenhuis, maandag raakte bekend dat het overleden is.

De onthaalouder behoort tot de organisatie Ferm. Haar opvang werd meteen gesloten. Ze werd ook tijdelijk geschorst door het agentschap Opgroeien.

“De baby was getroffen door een medisch probleem”, zei Kristof Aerts van het parket van Antwerpen vorige week nog.