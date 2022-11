Ere-gouverneur Harry Vandermeulen overleden

Hasselt

Ere-gouverneur Harry Vandermeulen is overleden. Hij is 94 geworden. Vandermeulen was 17 jaar lang gouverneur, van 1978 tot 1995. In die jaren loodste hij Limburg door de rumoerige periode van de sluiting van de Kempische Steenkoolmijnen en de daaropvolgende reconversie. Ook de rellen en de politieke crisis in de Voerstreek maakte hij mee. Verder was hij als gouverneur nauw betrokken bij de oprichting van de Economische Hogeschool Limburg en de uitbouw van het Limburgs Universitair Centrum, de latere Universiteit Hasselt.