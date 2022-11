Nele Gilis komt voor het eerst top 10 wereldranglijst binnen na overwinning in Maleisië

De 26-jarige Gilis is de eerste Belg bij de vrouwen - en de eerste Belg sinds 1999 en Stefan Casteleyn - die in de top tien van de wereldranglijst in het squash staat. Ze boekt vier plaatsen winst op de wereldranking, ze is nu tiende.

Nele Gilis won zaterdag in Kuala Lumpur het Malaysian Open, een met 52.500 dollar gedoteerd toernooi uit de PSA World Tour (categorie brons). Het is haar tiende titel uit haar carrière, de derde dit seizoen. Ze is ook Europees vicekampioene, nadat ze op het EK in de finale verloor van haar een jaar jongere zus Tinne. Tinne Gilis staat op de elfde plaats op de ranking (+1). Zij moest in Kuala Lumpur forfait geven met een handblessure.