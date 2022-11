Brazilië stoot door naar de achtste finales op het WK na nipte zege tegen stug Zwitserland, Casemiro is de held met heerlijke pegel

Brazilië staat in de 1/8ste finales van het WK. De Goddelijke Kanaries hadden zonder de acties van de geblesseerde Neymar flink wat moeite met het stugge Zwitserland, maar Casemiro brak in de tweede helft de ban met een knap schot. Swingend was het niet, maar de 1-0 volstaat voor Brazilië dus wel voor de volgende ronde.

Sleutelmoment: De afgekeurde goal van Vinicius gaf de Brazilianen in de tweede helft het vertrouwen dat ze het stugge Zwitserse blok dan toch konden ontwrichten.

Man van de match: Casemiro. De stille kracht van Brazilië trok zijn ploeg over de streep met het enige doelpunt van de wedstrijd.

Hem gaan we ook onthouden: De 22-jarige Vinicius wacht nog steeds op zijn eerste geldige WK-doelpunt, maar hij was er opnieuw dichtbij. Het lijkt een kwestie van tijd voor het lukt.

De verwachtingen lagen hoog voor de wedstrijd tussen Brazilië en Zwitserland nadat zowel Kameroen en Servië als Zuid-Korea en Ghana er vandaag al een doelpuntenfestival van hadden gemaakt. Zij serveerden de voetbalfans op één dag al elf goals, maar Brazilië-Zwitserland ging niet door op dat elan.

Beide ploegen maakten er meer een schaakpartij dan een voetbalmatch van en grossierden in professionele fouten om elkaars aanvallen snel af te breken. De kansen waren zo bijzonder schaars in de eerste helft. De weinige keren dat Brazilië in één tijd voetbalde, konden de Zwitsers nochtans niet volgen. Maar de Goddelijke Kanaries lieten het na om dat vaak te doen.

Richarlison stak zijn neus wel een aantal keer aan het venster, maar hij miste scherpte. Zijn voorzet werd nipt onderschept, zijn controle was net niet goed genoeg of hij kon net niet bij een voorzet. Zonder de geblesseerde Neymar had Brazilië het zo toch lastig om tegen de stugge Zwitsers openingen te forceren. Brazilië met of zonder Neymar is een wereld van verschil. Sinds het WK 2018 speelde de Seleção 37 wedstrijden met hun talisman, 19 zonder. Het winstpercentage van de Selecao met hem: 78,4%. Zonder hem: 57,9%.

Maar dat bondscoach Tite tegen Zwitserland voor Fred en niet voor de meer aanvallende opties als Antony of Rodrygo had gekozen als vervanger van Neymar had er wellicht ook iets mee te maken dat Brazilië aanvallend onmondig was. Alleen Vinicius slaagde er één keer in om de ruimte te vinden. In de rug van Widmer had hij alle tijd om een voorzet tegen de netten te werken, maar Vini Jr raakte het leer niet goed. Meteen de enige kans in de eerste helft.

Waar hij in de eerste helft nog telkens veel rood volk om zich had, kreeg Vinicius in de tweede helft meer ruimte. Zo kregen we toch wat meer opwinding na de rust, al bleef het tempo laag. Na gerommel op het Zwitserse middenveld werd Vinicius met een zee van ruimte op doel afgestuurd. Elvedi probeerde hem met een tackle nog te verhinderen om af te drukken, maar Vinicius omzeilde hem gezwind en schoof het leer voorbij Sommer. Het Braziliaanse feestje ging echter niet door, want de goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd voor buitenspel.

© EPA-EFE

Aan de overkant kwam Zwitserland even opzetten, maar het was toch Brazilië dat aan het langste eind trok. Casemiro brak de ban met een knap schot met de wreef, dat nog afweek op de achterkant van Akanji. Sommer was zo helemaal kansloos. Rodrygo kwam daarna nog verschillende keren dichtbij de dubbele voorsprong, maar Sommer voorkwam de 2-0. Het zal de Brazilianen echter worst wezen. Ze hadden aan de 1-0 genoeg om al zeker te zijn van de 1/8ste finales.