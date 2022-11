Kersverse ouders willen baby voorstellen aan hun kat, maar dat loopt niet als gepland: “Meen je dat?”

Kersverse ouders die ook huisdieren hebben, maken zich meestal een beetje zorgen dat hun kat of hond niet erg opgezet zal zijn met een nieuw huisgenootje. Baby’s worden dan ook vaak aan hen voorgesteld als ze voor het eerst thuiskomen, maar dat loopt niet altijd zoals gepland. Zo wilde de Amerikaanse Cayden Cazier de eerste ontmoeting tussen hun pasgeboren baby’tje en hun kat vastleggen op video, maar het dier reageerde anders dan ze hadden verwacht. Covfefe – vernoemd naar de tweet van Donald Trump – snuffelde even aan het kind, maar liep dan snel naar een andere kamer om over te geven. “Meen je dat nu?”, klinkt het in de video die al miljoenen keren bekeken werd op sociale media.