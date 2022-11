Russische kosmonaut test 3D-printer uit in ruimtestation ISS

Prokopjev gebruikte voor de test een gloeidraad (printerdraad) die in oktober door het Progress MS-21 tvrachtruimteschip werd afgeleverd. Progress MS-20 bracht in juni een 3D-printer naar het ISS voor experimenten. Kosmonaut Oleg Artemjev was de eerste die de machine in gewichtloze omstandigheden uitprobeerde. Het doel van het experiment is om bijkomende technologieën te ontwikkelen voor het maken van verschillende soorten producten uit polymere materialen in de ruimte. In de toekomst zal dergelijke knowhow bemanningen in buitenposten in een baan om de Aarde in staat stellen om de benodigde onderdelen en gereedschappen ter plaatse te vervaardigen, zonder te wachten op hun levering.

Op 17 november 2021 ondertekenden TASS en Roscosmos een memorandum van samenwerking over de opening van afdeling van het persbureau in het ISS. Kosmonaut Aleksander Misoerkin was de eerste speciale correspondent voor TASS. Zijn vlucht duurde 12 dagen. Kosmonaut Oleg Artemjev nam het daarna van hem over. Nu stuurt Dmitri Petelin zijn bijdragen vanuit het ISS voor de TASS-nieuwsfeed.