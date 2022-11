Adnan Januzaj mag na nog geen drie maanden al uitkijken naar andere club, Sevilla wil ook af van twee Argentijnse WK-gangers

Sevilla FC wil komende winter grote kuis houden in de selectie. Adnan Januzaj is een van de slachtoffers, zo bericht de Spaanse sportkrant Marca: de club rekent niet langer op de voormalige Rode Duivel en ook de Argentijnen Marcos Acuña en Papu Gomez mogen vertrekken. Opmerkelijk, want Januzaj is pas sinds eind deze zomer aan de slag bij Sevilla en Acuña en Gomez verzamelden beiden al speelminuten bij Argentinië op het WK.

Sevilla kent tot nu toe een erbarmelijk seizoen. In La Liga staat het na 14 speeldagen zowaar op een degradatieplaats en coach Julen Lopetegui werd begin oktober de laan uitgestuurd. De club overleefde de groepsfase van de Champions League ook niet, al slaagde het er wel in om in groep G derde te worden en zo Europese overwintering te verzekeren (in de tweede ronde van de Europa League komt het uit tegen PSV, red.). Maar voor een team dat de voorbije drie seizoenen telkens vierde werd in La Liga en in 2020 nog de Europa League won, is het veel te weinig.

Volgens de Spaanse sportkrant Marca zou de sfeer in de kleedkamer giftig zijn. De club moet ingrijpen en sportief directeur Monchi zou daarom - in de woorden van Marca - een zogenaamde ‘zwarte lijst’ opgesteld hebben van spelers die deze winter mogen vertrekken. Daarop staan drie namen: Adnan Januzaj, Marcos Acuña en Papu Gomez.

Contract tot 2026

De move van Monchi is opvallend, niet in het minst wanneer het op Januzaj aankomt. De 15-voudige Rode Duivel kwam eind deze zomer immers transfervrij over van Real Sociedad en tekende zelfs een contract tot midden 2026, maar nog geen drie maanden later lijkt zijn liedje bij Sevilla dus al uitgezongen. Januzaj speelde nog maar 125 minuten verspreid over zes duels en zou nieuwe coach Jorge Sampaoli naar verluidt niet kunnen overtuigen hebben. Januzaj zou zelf niet weigerachtig staan tegenover een transfer.

© REUTERS

Ook Marcos Acuña en Papu Gomez hebben nog contracten die respectievelijk tot 2025 en 2024 lopen. Gomez, met zijn 34 jaar de oudste van het trio, zou volgens Marca al aangegeven hebben dat hij zelf ook weg wil om in de nadagen van zijn carrière in een minder zware competitie met betere economische omstandigheden te kunnen spelen. Acuña zou op zijn beurt voor frustratie gezorgd hebben nadat hij weigerde om een operatie aan zijn schaambeen te ondergaan. Frappant: beide Argentijnen verzamelden al speelminuten op het WK in Qatar.