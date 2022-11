Eli Iserbyt betaalt een prijs voor de ellende met de onderrug: zowel in de Wereldbeker als in de Telenet Superprestige verspeelde hij ondertussen de leidersplaats aan Laurens Sweeck. Hoe vlotjes hij door oktober walste, zo krampachtig trok de West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal door november. “Gelukkig is er beterschap”, zegt de 25-jarige beroepscrosser.