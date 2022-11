“Vivaldi heeft geen respect voor de politie”, was de centrale slogan van de politiebetoging.

De politiemensen zitten diep. Dat is duidelijk geworden tijdens de betoging vanochtend in de straten van Brussel. “De regering en heel justitie laten ons in de steek. Keer op keer. Wat hebben wij onze ministers en het gerecht eigenlijk misdaan dat ze ons zo slecht behandelen?”, klinkt het ontgoocheld.