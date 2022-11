Topmodel Cara Delevingne ‘doneert’ orgasme voor onderzoek

Volgende week gaat de documentaire Planet sex with Cara Delevingne in première, die het topmodel maakte met de BBC. Voor één van de zes afleveringen doneert Delevingne haar orgasme.

De ongebruikelijke donatie is voor de aflevering over de orgasmekloof, of anders gezegd het feit dat mannen tijdens een vrijpartij vaker klaarkomen dan vrouwen. Uit cijfers blijkt dat het bij heteromannen gaat om 95 procent, terwijl bij heterovrouwen slechts 1 op de 3 vrijpartijen aanleiding geeft tot een orgasme.

Delevingne (30) heeft voor het programma meegewerkt aan diverse testen die onderzoek doen naar die kloof. Net voor en net na haar orgasme liet ze bloedstalen afnemen om te onderzoeken welk effect het op haar lichaam heeft. “Ik denk dat het vrouwelijk verlangen enorm wordt onderdrukt”, vertelt ze in de serie. “Ik weet uit mijn eigen liefdesleven hoe seksueel vrouwen kunnen zijn, dus je zou denken dat mannen en vrouwen in de 21e eeuw een even bevredigend seksleven zouden moeten hebben. Maar dat klopt dus in geen geval.”