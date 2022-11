Onze tv-tips: Britse topdokters, voormalige bendeleden en verborgen parels

Super surgeons

Zeg maar de Britse versie van Topdokters in een van ’s werelds toonaangevende kankerziekenhuizen, The Royal Marsden. We maken onder meer kennis met de 41-jarige Jade. Ze heeft een tumor in haar keel. Ze wil absoluut haar stem behouden. Professor Vin Paleri is de enige chirurg in het Verenigd Koninkrijk die met een robot deze moeder van een tweejarige dochter kan behandelen. (tove)

Lauren!

NPO3, di, 22.06u

Interessante reportagereeks waarin Lauren Verster wereldwijd op zoek gaat naar gemeenschappen vol verborgen verhalen. Vandaag komt ze terecht in Los Angeles. Niet alleen het mekka van de filmindustrie maar ook van talrijke bendes. Ze is te gast bij Homeboys Industries, ‘s werelds grootste organisatie die gangmembers helpt om uit de bende te stappen. Heel wat van deze mensen hebben al een lange celstraf achter de rug. (tove)

Shed and buried

Discovery channel, di, 21.30u

Een opmerkelijk programma waarin twee kerels door Engeland trekken om in oude garages en schuren te zoeken naar auto’s en motoren die een stevige opknapbeurt verdienen. Daarna verkopen ze de boel. Opmerkelijk is dat Henry Cole ooit verslaafd was aan heroïne en begon als cameraman bij het Journaal. Zijn leven nam een andere wending toen hij negen jaar geleden mecanicien Sam Lovegrove ontmoette. (tove)