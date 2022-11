300 trailrunners op de Duinengordeltrail in Maaseik

Afgelopen zondag werd het startschot gegeven van de derde editie van de Duinengordeltrail in Maaseik. Voor het eerst werd er gestart in Opoeteren om een nieuw stuk natuur van de Duinengordel te ontdekken. Maar liefst 300 lopers gingen van start op drie verschillende afstanden: 11, 21 of 30 kilometer.

De verschillende routes gingen over het vroegere motorcrosscircuit waar de Belgische motorcrosshelden van weleer, met name Stefan Everts, Joel Smets en Marniq Bervoets, uren en uren trainden. Daarna gingen de lopers richting de zompige bossen van Opitter. De langste afstand liep zelfs over de alom gekende Oudsberg. Het mulle zand en de stevige klimmetjes waren voor vele lopers een pittige kuitenbijter.

Ondanks het zware parcours, dat door de regenval nog zwaarder dan anders lag, werd er door enkele kleppers zeer hard gelopen. De 30 kilometer werd bij de heren, na een ultieme strijd, gewonnen door Jonas Slegers uit Bilzen. Hij haalde het in een eindsprint voor thuisloper Tom Erlingen. Het podium werd vervolledigd door Sam Lauwen. Bij de dames won Valerie Voets afgetekend voor Valeria Baeza Venegas en Fleur Palmers. De strafste prestatie kwam misschien wel van Thibault Debusschere. In een tijd van 1u20’01” won hij de 21 kilometer, ongelofelijk snel op dit parcours. Bert Wouters en Wouter Ruymen mochten mee op het podium. Bij de dames was er opnieuw een tweede plaats voor een plaatselijke loopster. Lize Gerits uit Opoeteren moest de duimen leggen voor Cindy Pirotte die in een knappe tijd van 1u43’17” won. Wendy Put uit Lommel werd derde en vervolledigde het podium. Op de 11 kilometer won Kirsten Stalens voor Liesbeth Vannest en Katrien Deckers. Bij de heren was het Bert Van Eygen die mocht zegevieren voor Jasper Schreurs en Erik Vanhove.