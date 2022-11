Katoen Natie wil premie van 750 euro uit federaal loonakkoord betalen aan personeel

In het verzoeningsvoorstel van de regering over de lonen blijft de loonnorm de komende twee jaar zoals verwacht op 0 procent. Bedrijven die het goed doen, kunnen wel een eenmalige premie van 500 of 750 euro uitkeren.

“De regering geeft gehoor aan ons voorstel om belastingvrije cheques aan de werknemers uit te keren”, zegt Katoen Natie-topman Fernand Huts in een persbericht.

Huts zegt dat al is beslist dat Katoen Natie en dochterbedrijf Indaver al hun werknemers in België een premie van 750 euro belastingvrij willen uitkeren “van zodra dit mogelijk gemaakt wordt door regering en sociale partners”.