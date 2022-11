Benefietavond voor Palestina werd een groot succes

Op zaterdag 26 november organiseerden Houria Ayed en Miryam Ayad samen met de zussen Reem en Rana Aboudawed namens de vzw Open je Hart een druk bezochte benefietbijeenkomst ten bate van een vereniging in Palestina. De benefiet ging door in zaal Papa Cervi in Genk.

Vzw Open je hart is een liefdadigheidsorganisatie die geld inzamelt voor mensen in nood in België en het buitenland, waaronder ook (alleenstaande) vrouwen die nood hebben aan financiële begeleidingsmiddelen en advies. Zij willen vrouwen ook zelfstandig en sterker maken. Vanaf 16 uur kwamen de vele sympathisanten uit Genk en daarbuiten bijeen om steun te betuigen aan de Palestijnse zaak. Diverse winkels hadden de bijeenkomst gesponsord en onder de vakkundige leiding van veilingmeester Mustafa Harag kregen de prachtige schilderijen, die door Emad Aboudawed waren gemaakt, snel een nieuwe eigenaar.

Onder het geïnteresseerde publiek bevonden zich ook de burgemeester van Genk, Wim Dries, schepen Annieck Nagels, de ambassadeur en de Palestijnse consul en het fotografencollectief Vlieg op de Muur. De Brusselse/Antwerpse dansgroep Hala Dabka verraste het publiek met een paar sfeer brengende dansen. Deze Palestijnse Dabke-passen vinden wellicht hun oorsprong in de Levant waar de huizen van steen werden gebouwd met een dak van hout, stro en grond. Het grond van het dak moest worden aangestampt om het grond hard te maken en om het gelijkmatig te verdelen. Dabke betekent dus eigenlijk “stampen”.

Hierna was het tijd om bij het door de organisatie zelf gemaakte overvloedige buffet aan te schuiven, dat bij iedereen goed in de smaak viel. Aan het eind van de avond kon het bestuur van vzw Open je Hart vaststellen dat er een groot bedrag naar de vereniging in Palestina kan worden overgemaakt.

Foto’s: Freddy Knippenberg en Jef Hulsmans