Takeaway tip: Kortessemse zaak steekt winterbarbecue aan met pulled pork en Black Angus cote à l’os

Dat barbecue niet enkel voor de zomer is, bewijst Marco Buttiens van Smooksjuur in Kortessem. Over twee weken zet hij de barbecue buiten en kan je er terecht voor echte vleesgerechten: van een pulled pork burger tot traag gegaarde Black Angus cote à l’os.

Tijdens zijn opleiding aan de hotelschool in Hasselt besefte Marco Buttiens dat hij nooit nog iets anders wilde doen. Hij was aan de slag als hulpkok in het restaurant van Lucie Ory en Jimmy Michiels tijdens het televisieprogramma Mijn Restaurant. Daarna ging hij thuis in de keuken aan de slag als cateraar voor feestjes. “Nu zie je ze meer, maar zeven jaar geleden zette ik als één van de eersten een foodautomaat met verse maaltijden, soep en desserts langs de straat”, legt Buttiens uit.

In tijden van corona besloot de chef en cateraar het over een andere boeg te gooien. Zijn automaat draaide op volle toeren, maar in de wintermaanden besloot hij een winterbarbecue voor zijn huis te organiseren. Dat kende zo’n succes dat hij het initiatief dit jaar herneemt. “Je kan verschillende pakketten bestellen, zoals de mixed grill (44 euro/2 pers.), een Amerikaans pakket (27,5 euro p.p.), een zeevruchtenpakket (27 euro p.p.) en meer. Alles wordt ter plaatse vers gebakken en neem je warm mee naar huis.”

Ondertussen opende Marco ook het Smookwienkelke in de voormalige woning van zijn grootouders, waar ook ooit een café was. Je kan er luxe belegde broodjes met zelfgemaakte sausen en (biologische) streekproducten (8 euro) afhalen. Of je kan er terecht voor wekelijks wisselende gerechten (gemiddeld 10 euro p.p.), van Ardeens varkenshaasje tot wok beef teriyaki.

Smooksjuur, Hasseltsesteenweg 140 in Kortessem. Het Smookwienkelke is open van wo t.e.m. vrij 10 tot 17 uur en op di en za 10 tot 15 uur. Daarbuiten kan je ook terecht aan de automaat. De winterbarbecue vindt plaats op 15, 16 en 17/12. Je kan tot de dag zelf de verschillende vleespakketten bestellen. Info: www.smooksjuur.be

