Zelenski waarschuwt Oekraïners voor strenge winter met hevige Russische beschietingen

“Rusland probeert deze winter de koude tegen het volk te gebruiken”, aldus het staatshoofd over de recente gerichte aanvallen van Moskou op energiecentrales in Oekraïne.

“Na de massale terroristische aanslag van afgelopen woensdag zijn we dag na dag bezig geweest met het herstellen van de elektriciteitsproductie en -voorziening. Vanaf vandaag zijn in de meeste regio’s van het land alleen nog stabilisatieschema’s van shutdowns van kracht. De situatie is onder controle door de energiemedewerkers. En daarvoor ben ik de duizenden mensen dankbaar die overal in onze staat de klok rond hebben gewerkt om licht, water, warmte en communicatie te herstellen”, zei Zelenski.

Nieuwe aanvallen

De Oekraïense president maakte echter duidelijk dat het niet voorbij is. “We begrijpen dat terroristen nieuwe aanvallen voorbereiden. We weten dat zeker. En zolang ze raketten hebben, zullen ze niet rusten, jammer genoeg”, aldus Zelenski over de Russen. “De komende week kan net zo zwaar zijn als de week die voorbij is. Onze strijdkrachten bereiden zich voor. De hele staat bereidt zich voor.”

Zelenski riep zijn landgenoten op om tijdens de wintermaanden steun te verlenen aan burgers in nood. “Samen kunnen we alles doorstaan”, zei hij.

Meer dan negen maanden geleden vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Momenteel wordt onder andere in de Oost-Oekraïense regio Donetsk nog hevig gevochten, terwijl de onlangs bevrijde stad Cherson herhaaldelijk het doelwit is van Russische beschietingen. Veel Oekraïense huishoudens zitten bij vriestemperaturen tijdelijk of zelfs helemaal zonder verwarming, stroom en water.