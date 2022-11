Leerlingen van Hasp-O Stadsrand brouwen voor 100ste verjaardag opnieuw Broeder Louis in Sint-Truiden

SINT-TRUIDEN

Het vijfde jaar Biotechnische Wetenschappen van Hasp-O Stadsrand uit Sint-Truiden, in de volksmond vroeger ook ‘de school van Broeder Louis’ genoemd, heeft naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de school dit jaar 500 liter ‘limited edition’ van hun Broeder Louis gebrouwen. Van dit bier, dat 10 jaar geleden voor het laatst gebrouwen werd in de school, werd de ‘limited edition’ op woensdag 23 november gebrouwen door Brewmine TAP, de nieuwe stadsbrouwerij in het centrum van Hasselt.

Biotechnische Wetenschappen is een richting met doorstroomfinaliteit, waarbij een praktische ervaring zoals bierbrouwen of kaas maken, gekoppeld wordt aan een sterke wetenschappelijke achtergrond. Samen met brouwmeester Hilaire Spreutels van Brewmine TAP, labo-leerkracht Dorien Bex en wiskundeleerkracht Koen Genoe gingen de leerlingen aan de slag. Alles verliep naar wens waardoor men bij het 100-jarig bestaan van de school een glas Broeder Louis, een blond bier van ongeveer 8 graden, kan heffen. (jcr)