Slechte timing: Ghanees staflid wil selfie nemen met huilende Son Heung-Min na match tegen Zuid-Korea

Ghana versloeg maandagnamiddag Zuid-Korea met 2-3 op het WK na een waar spektakelstuk. De heldhaftige Zuid-Koreanen gaven in de slotfase nog alles om de nederlaag af te wenden, zonder succes. Het verlies kwam dan ook hard aan: kapitein Son Heung-Min was na afloop in tranen. Dat belette een staflid van Ghana niet om een selfie te nemen met de Zuid-Koreaanse sterspeler.