Uitzonderlijke expo met bijna allemaal Limburgers toont de kracht van schoonheid in een herenhuis

Nog tot en met 30 december loopt in Houthalen-Helchteren de tentoonstelling Winterstill. De Limburgse ontwerpers Tim Vranken en Linde Hermans exposeren werk van zichzelf en dertien bevriende designers en kunstenaars. “In deze periode past het om even stil te staan bij de kracht van schoonheid”, benadrukken ze.

Een kruisvormige schoenborstel van Linde Hermans met daarop de Latijnse tekst Pedes munda et cor (reinig voeten en hart), het is slechts een van de tientallen opmerkelijke objecten die verdeeld zijn over de drie etages van een herenhuis op de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren. De verwijzing naar Maria Magdalena – zij waste Christus’ voeten met haar haren – geeft aan dat design voor de 48-jarige ontwerpster meer is dan een louter functionele vorm van creativiteit.

“Kunst en design worden vaak van elkaar gescheiden, omdat dat duidelijk is voor het publiek, maar voor mij hoeft die opdeling niet zo strikt”, zegt Linde Hermans, die zowel onder haar eigen label ontwerpt als voor bekende opdrachtgevers. Wolters Straatmeubilair, Piet Stockmans en schoenenfabrikant Ambiorix, bijvoorbeeld.

© Renaat Nijs

© Renaat Nijs

De 35-jarige Tim Vranken begon negen jaar geleden onder zijn eigen naam meubels te ontwerpen en combineert zijn vakmanschap met een hoogsteigen visie op het gebruik van hout. Op de expo blijkt dat onder meer uit een set bijzettafels van yellow pine. “Het is een den met heel weinig zijtakken en er is geen enkele houtsoort waarbij de zaagwijzen dosse en kwartier zo van elkaar verschillen”, vertelt Vranken, wiens werk wordt verkocht in een tiental galeries over de hele wereld, van Londen en Parijs tot New York, Seoel en Los Angeles.

Voor Winterstill nodigden hij en Linde Hermans dertien exposanten uit: Ick Reuvis, Stefan Peters, Sep Verboom, Rayah Wauters, Frits Jeuris, Daan De Wit, Lore Langendries, Sara Bomans, Noortje De la haye, Caroline Coolen, Martine Geladi, Renaat Nijs en Serge Haelterman.

© Renaat Nijs

© Renaat Nijs

Verscheidenheid

“Bijna allemaal Limburgers”, preciseert Linde. “Meestal moeten we met ons werk naar Antwerpen, Brussel en zelfs buiten België om weerklank te krijgen. Limburg heeft nu eenmaal geen metropool, maar dat manco kunnen we compenseren door de kracht van het aantal. Vijftien kunstenaars en ontwerpers die elkaar vinden in één thematische expo, dat is vrij uitzonderlijk. Bovendien is de verscheidenheid aan werken groot. Schilderijen, sculpturen, zit- en wandobjecten, juwelen, vazen …”

Zowel voor Linde Hermans als Tim Vranken is vakmanschap een noodzakelijke tool om een creatief proces op gang te brengen. “Door het materiaal te bestuderen en ermee te werken, kom ik tot inzichten die me helpen om objecten te bedenken die niet alleen functioneel zijn, maar ook een esthetische functie hebben”, verduidelijkt Tim.

(Linde haakt in) “Zowel designers als kunstenaars – daar heb je die opdeling weer – proberen de werkelijkheid te onttrekken aan de banaliteit van elke dag, er een meerwaarde aan te geven. Verwonderen, vragen oproepen, een boodschap brengen, de schoonheid dienen … Ik hoop dat we daar met Winterstill een beetje aan kunnen bijdragen.”

Winterstill, Grote Baan 145 in Houthalen-Helchteren. Nog t.e.m. 30/12. Vrije toegang: vr-za-zo 13-17 uur (niet op 25/12). Info: www.houthalen-helchteren.be