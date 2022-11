Er komt de komende twee jaar geen loonsverhoging bovenop de index. Wel gebruikt de federale regering opnieuw het achterpoortje van consumptiecheques voor werknemers in sectoren die goed boerden. Die premie kan oplopen tot 750 euro, al is nog niet duidelijk voor welke bedrijven dat precies zal gelden. Over de welvaartsenveloppe is er wel een definitief akkoord.