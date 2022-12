In nieuwe film met Timothée Chalamet krijg je echte horror opgediend die je naar adem doet happen

Timothée Chalamet en Taylor Russell als het romantisch paar dat dol is op mensenvlees in ‘Bones and All’. — © Warner

Het doel van de meeste horrorfilms is de toeschouwer even bang maken. Maar je hebt ook huiverfilms die het genre overstijgen, zoals ‘Bones and All’. Deze film handelt over kannibalen, maar is zoveel meer.

De Italiaanse regisseur Luca Guadagnino (A Bigger Splash, Call Me By Your Name, Suspiria) wilde zeker geen traditionele huiverfilm scheppen. Bones and All, gebaseerd op de Young Adult-roman van Camille DeAngelis, maakt de toeschouwer trouwens meer ongemakkelijk dan echt bang. De prent meandert bovendien door vele andere genres: een epische road movie, een love story, een volwassenwordingdrama, een junkieverdriettragedie, een milieuschets, een nachtmerrie en zelfs een western.

Guadagnino voert je naar de jaren 80 onder Ronald Reagan en lijkt aanvankelijk de relatie tussen tiener Maren (Taylor Russell) en haar vader in een verarmde buitenwijk van een stad in Virginia te schetsen. Maar dan bijt Maren plots tot op het bot in de vinger van een vriendin en moet ze vluchten. Blijkt dat het meisje al lang kampt met kannibalistische impulsen. Ze weet niet hoe ermee om te gaan en hoe ze ‘braaf’ moet blijven. In de hoop een oplossing te vinden, reist ze door de Verenigde Staten op zoek naar de moeder die haar jaren geleden in de steek liet. Onderweg ontmoet ze Lee (Timothée Chalamet), ook een kannibaal die zoals zij worstelt met zijn geaardheid. De twee worden smoorverliefd.

Marc Rylance (rechts) als gniffelende en gewetenloze kannibaal wordt mentor van Maren (Taylor Russell) in ‘Bones and All’. — © RR

Guadagnino schildert hun liefdesverhaal als dat tussen twee gedoemde outlaws en knipoogt daarbij subtiel naar die andere outlaws Martin Sheen en Sissy Spacek in Badlands, de klassieker van Terence Mallick uit 1973. Maar de regisseur-schrijver ziet in zijn jonge antihelden ook adolescenten die hun identiteit nog moeten vinden en een normaal leven willen leiden, maar botsen op een maatschappij die alles wat rijk, hetero, blank en rechts kan schaden, tracht uit te wissen.

De ongemakkelijkheid die Maren en Lee ervaren, brengt Guadagnino geleidelijk aan over bij de toeschouwer. De sfeer is meestal romantisch of neutraal, om dan onverwacht om te slaan in zeer gruwelijk. Niet voor gevoelige zielen dus. De meest schokkende scènes zijn die met andere kannibalen die alle menselijkheid overboord hebben gegooid (Marc Rylance en Michael Stuhlbarg in de uitzinnigste rollen van hun loopbaan). Er gaat van hen zo’n dreiging uit dat je geen adem meer kan happen. In die enkele scènes krijg je echte horror opgediend. De beste film van Luca Guadagnino tot op heden.

‘Bones and All’ speelt momenteel in de bioscopen