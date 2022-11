Maaseiks koppel riskeert 30 maanden cel: “Geen geld, maar wel mooie reizen naar Dubai”

Op 20 januari 2020 werd de Mercedes van de Maaseikenaar tegengehouden voor een controle. In de koffer van het voertuig ontdekten de agenten 280 planten. Op basis van die ontdekking werd er in de woning van de man een huiszoeking uitgevoerd. “Achter een verborgen deur was er een toegang tot de zolder gemaakt. Daar stonden nog eens 175 planten. De elektriciteit werd afgetakt”, aldus de Tongerse procureur. Ook zijn echtgenote zou op de hoogte geweest zijn van de plantage. “Ze is samen met haar man naar Nederland gegaan om potgrond te kopen”, klonk het. Volgens de aanklager was de luxelevensstandaard ook bijzonder, gezien de inkomsten van het koppel. “Ze hadden weinig geld, maar maakten wel reizen naar Dubai en Mauritius.”

Volgens de aanklager zijn de feiten voor zowel de man als de vrouw bewezen. Er wordt voor elk van hen een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro gevraagd. De elektriciteitsmaatschappij stelde zich burgerlijke partij voor een bedrag van 6.972 euro. Volgens gaat het om vijf kweekcycli.

Vrijspraak

De advocaat van het koppel ontkent dat de vrouw afwist van de praktijken van haar echtgenoot. “Ze zegt dat haar man twee linkerhanden heeft. Hij zei dan weer dat hij als elektricien aan het werk is. Blijkbaar weet mevrouw niet wat haar man allemaal kan”, klonk het. Voor de man wordt een straf met uitstel gevraagd. “Wat de hoge levensstandaard betreft, worden dingen verergerd. Ze hadden wel een goed inkomen, maar die man heeft de fout gemaakt om steeds meer te willen verdienen.”

Vonnis volgt op 19 december.