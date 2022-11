‘Superdrugskartel’ opgerold in Europa: 49 arrestaties, cocaïne, auto’s en stapels cash in beslag genomen

Europol heeft een ‘superdrugskartel’ opgerold dat verantwoordelijk zou zijn voor een derde van de cocaïnehandel in Europa. In totaal werden er 49 arrestaties verricht, waaronder ook tien in ons land. De recente invallen waren gericht op het commando- en controlecentrum en de logistieke infrastructuur van het kartel.

Politiediensten uit Spanje, Nederland, Frankrijk, België en de Verenigde Arabische Emiraten hebben begin november, samen met Europol, een ‘superkartel’ opgerold. Die organisatie zou volgens Europol verantwoordelijk zijn voor een derde van de cocaïnehandel in Europa. “De omvang van de invoer van cocaïne in Europa onder controle en leiding van de verdachten, was enorm’, schrijft Europol in een persbericht. In de loop van het onderzoek kon er meer dan 30 ton drugs in beslag genomen worden.

Tijdens de grootschalige actie op 8 en 9 november werden er verschillende arrestaties verricht. In Spanje werden dertien personen opgepakt. In Frankrijk zes en in België tien. Daarnaast kon Europol ook zes kopstukken in Dubai arresteren. In Nederland werden er binnen hetzelfde onderzoek al veertien arrestaties verricht in 2021. Op videobeelden die Europol verspreidde is ook te zien hoe de politiediensten stapels cash, luxeauto’s en motors in beslag namen.

(Lees verder onder de video)

Operatie Sky

Europol geeft aan dat de kopstukken gebruikmaakten van versleutelde communicatie, die door Operatie Sky geïdentificeerd konden worden. Ter herinnering: Operatie Sky is een samenwerking tussen de Nederlandse, Franse en Belgische gerechterlijke overheden, die er samen in zijn geslaagd om het criminele communicatienetwerk Sky ECC te kraken, de versleutelde berichten te onderscheppen én te ontcijferen.

Volgens het Antwerpse parket is er een link met het zogenaamde ‘Le Chiffre’-onderzoek naar geldstromen in het Antwerpse drugsmilieu. In augustus werden in dat onderzoek met dank aan informatie uit gekraakte Sky-berichten al vier verdachten gevat en werden jammers (stoorzenders), gps-trackers en 900.000 euro cash in beslag genomen. Het parket stelde toen al dat de bende in kwestie werd aangestuurd vanuit Dubai in de Emiraten en dat verder onderzoek zich onder meer daarop zou richten.

(Lees verder onder de foto)

© Europol

Volgens de Nederlandse politie is een van de verdachten een 37-jarige man met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Hij wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd vanwege de invoer van duizenden kilo’s cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van grote hoeveelheden geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens. De aangehouden man wordt verdacht van een belangrijke coördinerende rol bij de invoer van cocaïne. Die handel zou zich overwegend tussen Zuid-Amerika en de havens van Antwerpen en Rotterdam hebben afgespeeld.

Een andere in Dubai aangehouden verdachte is een 40-jarige Nederlander, die ook burger is van Bosnië-Herzegovina. De man wordt niet alleen verdacht van de invoer van omvangrijke partijen cocaïne, maar ook van het voorbereiden van de invoer van bijna 8.000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. De grondstoffen voor drugsproductie kwamen via de haven van Antwerpen en hadden een bedrijf in Nederland als eindbestemming. De verdachte heeft vermoedelijk een belangrijke leidende rol gehad bij de invoer van de verboden goederen. Het gaat onder andere om een partij van ongeveer 1.800 kilo cocaïne die in 2020 via de haven van Hamburg is ingevoerd met bestemming Nederland.