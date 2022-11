Groepje ouders steunt lerarenkorps van Ninoofse school waar leerlingen vernederd werden

Een groepje van een achttal ouders heeft zijn steun uitgesproken voor het lerarenkorps van de Ninoofse Middenschool Passtel, die vorige week in opspraak kwam. “We hebben vertrouwen in het team van de Middenschool dat onze kinderen verder zal begeleiden en met goede zorgen omringen”, staat in een open brief die op de school wordt verspreid. De Passtel Middenschool Ninove telt 36 scholieren, onder meer leerlingen met autisme. De onderzoekscel van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws publiceerde vrijdag getuigenissen over wantoestanden in de school met speciale klasjes voor leerlingen van 12 en 13 jaar met een autismespectrumstoornis. Een achttal leraars zou er tieners hebben vernederd.

Maar de moeder van een leerling aan de school, die anoniem wenst te blijven, neemt het op voor de directie en het lerarenkorps. Ze laat een open brief circuleren waarin ze de aanklacht nuanceert en zich vragen stelt bij het beeld dat is ontstaan. De gebeurtenissen waren volgens haar uit de hand gelopen grappen of kleedkamerpraat. “Elke dag opnieuw ondervinden wij het succesverhaal dat het Passtel-team Middenschool Ninove mee helpt schrijven”, staat in de brief te lezen. Al erkent de schrijfster dat het mogelijk ook om wantoestanden gaat. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de kwestie en de onderwijsinspectie is maandag ter plaatse. Dinsdag volgt een raad van bestuur over de zaak, waar over het lot van de betrokken personeelsleden wordt gesproken.