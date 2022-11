Ghana geeft dubbele voorsprong uit handen, maar verslaat Zuid-Korea dan toch na spannende slotfase

Ghana, de laagst gerankte WK-deelnemer, blijft in leven. Met een felbevochten zege tegen Zuid-Korea houden The Black Stars uitzicht op een plekje bij de laatste zestien. Jammer voor de Aziatische Tijgers. Zij verdienden meer.

Sleutelmoment: Son had de 3-3 aan de voet, een doelpunt dat Ghana had kunnen kraken, maar Salisu veegde zijn poging voor de lijn weg.

Man van de match: Mohamed Kudus kreeg wel twee goals achter zijn naam, maar zonder de zwiepers van Jordan Ayew was Ghana nooit in de buurt van een doelpunt gekomen.

Hem gaan we ook onthouden: Met zijn twee rake kopballen bewees Cho Kyu-Sung (24), momenteel topschutter in de K-League 1, dat hij de rijzende ster van Zuid- Korea is.

Ghana leeft nog, na een spectaculaire 2-3-zege, waarin het eigenlijk de mindere ploeg was. De Afrikanen plukten hun momenten, Zuid-Korea niet. Matchwinnaar was Mohamed Kudus, al zijn derde seizoen bezig bij Ajax, maar voordien hoog op de lijst bij Club Brugge. Iñaki Williams maaide naast een voorzet van Mensah, Kudus niet: zo maakte hij halverwege de tweede helft de beslissende 2-3. (Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Dat Ghana überhaupt flirtte met verlies, mag verbazing wekken. Het elftal van bankzitters Odoi, Owusu en Sowah leek af te stevenen op een vlotte zege. Met dank aan de beste voetbalgenen die het land ooit voortbracht: die van Abédi Ayew, beter bekend als Abédi Pelé. Dat is de beste voetballer ooit die Ghana kende, die ooit onder Raymond Goethals de Champions League won met Marseille. Daar, in Zuid-Frankrijk, werd ook Jordan Ayew geboren, de broer van de Ghanese aanvoerder André. (Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Ayew vanaf links

Jordan Ayew, in de eerste groepswedstrijd tegen Portugal nog op de bank, wist met zijn rechter terreur te zaaien bij Zuid-Korea. Telkens op dezelfde manier: door vanaf de linkerkant de bal naar de verste paal te draaien. De eerste was een stilliggende bal, halverwege de eerste helft. Zuid-Korea domineerde maar meer dan een rist hoekschoppen wisten Kim, Cho en co. er niet uit te puren. En dan ging de jongste van de twee Ayews achter een vrije trap staan. Verdediger Min-jae torende boven iedereen uit maar kopte de bal in het pak tegen André Ayew, waardoor de bal bleef hangen. Salisu tikte de 0-1 binnen. Niet veel later viel de 0-2. De zwieper naar de tweede paal van de Crystal Palace-aanvaller was dit keer nog beter. Ajacied Kudus kreeg het doelpunt, maar hij raakte de ‘voorzet’ slechts met een haartje. Ook zonder zijn tussenkomst was de bal binnengegaan.

Zuid-Korea probeerde wel nog, maar bleek offensief toch te inspiratieloos om The Black Stars écht sterretjes te laten zien. Tot ze het recept vonden om Ghana te pijnigen. Zoals de Aziatische Tijgers geen antwoord hadden op de zwiepers van Ayew, zo wisten de Ghanezen zich geen raad met voorzetten vanaf de linkerkant op de 1,88 meter grote Cho. (Lees verder onder de foto)

© AP

De eerste wist doelman Ati-Zigi nog uit de bovenhoek te zweven. Toen invaller Lee even later weer zo goed voorzette, kopte Cho wel raak: 1-2. Ghana implodeerde helemaal. Geen drie minuten later viel de gelijkmaker, alweer van het hoofd van Cho, alweer na een voorzet van links. Ongelooflijk hoe Zuid-Korea zomaar mocht voorzetten, onwaarschijnlijk ook de Ghanezen elk kopduel uit de weg gingen.

Net als de andere twee kwam ook de derde Ghanese goal uit de lucht gevallen. Maar zelfs na de 2-3 van Kudus bleef Zuid-Korea pushen. Doelman Ati-Zigi duwde een vrije trap van Lee uit zijn benedenhoek. Son klopte hem wel, maar verdediger Salisu beegde de bal nog weg voor de lijn. Ook in de tien minuten extra tijd stond Ati-Zigi weer pal op een poging van Cho. (Lees verder onder de foto)

© AFP

In het slot kreeg overigens ook Denis Odoi zijn eerste minuten. Hij mag blijven dromen van een plekje in de achtste finales. Ghana neemt het in zijn laatste groepswedstrijd op tegen Uruguay en kan wraak nemen op Luis Suarez en zijn beslissende ‘redding’ in de kwartfinales van het WK 2010. Ook Zuid-Korea is nog niet uitgeschakeld, maar zij treffen Portugal in hun laatste wedstrijd.

Zuid-Korea: Kim SG, Kim MH, Min-jae (90’ Kwon), Kim YG, Kim JS, Jung (79’ Hwang), Hwang, Son, Kwon (57’ Lee KI), Jeong (46’ Na), Cho

Ghana: Ati-Zigi, Lamptey (79’ Odoi), Amartey, Salisu, Mensah (88’ Baba), Partey, Abdel Samed, Kudus (83’ Djiku), J Ayew (80’ Kyereh), A Ayew (79’ Sulemana)

Doelpunten: 24’ Salisu 0-1, 34’ Kudus 0-2, 58’ Cho 1-2, 61’ Cho 2-2, 68’ Kudus 2-3

Gele kaarten: 21’ Amartey, 27’ Jung, 73’ Lamptey, 78’ Kim YG

Scheidsrechter: Anthony Taylor (Eng)

Toeschouwers: 43.983