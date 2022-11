Nood aan gezelligheid? Tijdens deze magnifieke lichtfestivals kom je ogen én oren tekort

Tijdens de donkerste dagen van het jaar zoeken we graag naar lichtbronnen. Vorige week kwamen hier de Limburgse lichtfestivals aan bod. Dit is een selectie van vijf gelijkaardige evenementen buiten de provincie.

1. (un)Holy Light in Leuven

Leuven verzamelt de eindejaarsactiviteiten tot 7 januari onder de naam Wintertijd. Maar (un)Holy Light, een festival met lichtkunstwerken op vijf locaties, loopt maar van 10 tot 18 december, van 17 tot 21 uur. In M Leuven zie je sculpturen die reageren op jouw bewegingen en zo een speels lichtspel op de muren toveren. In de Sint-Michielskerk kijk je verwonderd naar een schouwspel van zeepbellen en in de Romaanse Poort zorgen ronddraaiende kantkloswerken voor schaduwen op het plafond.

Van 10 tot 18/12. Info: www.wintertijdinleuven.be

© (Un)holy lighth

2. Wintergloed in Brugge

Een onderdeel van Wintergloed in Brugge is een lichtbelevingswandeling. Tot 8 januari loop je van 17 uur tot middernacht langs lichtinstallaties op iconische plekken. Een lasershow benadrukt de vorm van het nieuwe congresgebouw, de ruïne van het Oude Waterhuis komt door videoprojectie tot leven en in de Sint-Godelieveabdij fladderen fonkelende lichtjes alsof het duizenden vuurvliegjes zijn. Onderweg worden we begeleid door dynamische led-lijnen in de vorm van geometrische figuren.

Nog t.e.m. 8/1. Info: www.visitbruges.be

© Wintergloed in Brugge

3. Giant bugs and those that eat them in Mechelen

Vorig jaar oogstte Zoo Planckendael in Muizen, een deelgemeente van Mechelen, veel succes met de imposante dinosaurussen van Dinolights. Nu spelen heel andere beestjes de hoofdrol. Deze keer stellen de lichtinstallaties gigantische insecten en insecteneters voor. Je kan ook door een virtuele bijenkorf wandelen of je tussen de poten van een torenhoge spin wagen. Het festival Giant bugs and those that eat them is open van dit weekend tot 15 januari, elke dag tot 22 uur.

Nog t.e.m. 15/1. Info: www.zooplanckendael.be

© Giant bugs and those that eat them

4. Laterna Magica in Terhulpen

Het wordt het park van de duizend rododendrons genoemd, al heeft niemand ze geteld. Neem daar nog de azaleabedden, woudzones, Franse tuinen en meer dan 450 soorten wilde planten bij en je komt aan 227 hectare groen rond het kasteel van Terhulpen in Waals-Brabant. Met Laterna Magica wordt dat decor een betoverd bos. Tot 11 december komen tijdens een avondwandeling magische wezens tot leven om je de weg te wijzen langs lichtkunstwerken.

Nog t.e.m. 11/12. Info: lanternamagica.be/nl

© Laterna Magica

5. Lightopia Brussels in Groot-Bijgaarden

De natuur rond het kasteel van Groot-Bijgaarden, in de zeventiende eeuw gebouwd in Vlaamse-renaissancestijl, is nog tot 8 januari een feeëriek kerstlandschap. Wie de route van lichtjes en lantaarns volgt, krijgt van Lightopia Brussels een schitterend schouwspel cadeau. Er is ook een indrukwekkende watershow te zien en de glühwein staat te pruttelen in de pot. Elke dag open van 17 tot 22 uur, maar na 20.30 uur mogen geen nieuwe bezoekers meer binnen.

Nog t.e.m. 8/1. Info: www.lightopia.be/nl