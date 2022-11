Hamse slager die ex-schoonzoon doodstak, krijgt enkelband

De feiten dateren van eind oktober. De 64-jarige B.B., een gepensioneerde slager die werkte in Heppen, stak toen Tim Wils uit Olmen, de ex van zijn dochter neer in de Viooltjensstraat. De Kempenaar dook die bewuste zondag op in de straat, waar zijn ex en haar vader naast elkaar wonen. Waarom hij naar Ham was getrokken, is onderdeel van het onderzoek. Geweten is dat de dader en het slachtoffer al langere tijd op voet van oorlog leefden. Het ging fout toen de relatie tussen Tim Wils en B.’s dochter op de klippen liep. Er was sprake van ernstige confrontaties waarbij het al eerder tot een handgemeen tussen B.B. en Wils was gekomen. De politie was op de hoogte van de verzuurde verstandhouding en kreeg in deze periode meerdere klachten over belaging. Zowel de dochter als haar vader trokken daarvoor naar het politiebureau. Wils kreeg een contactverbod opgelegd. Maar dat was enkele dagen voor de feiten afgelopen.

De speurders twijfelen aan de voorbedachtheid van de verdachte. Daarom wordt de piste van zelfverdediging onderzocht. mm