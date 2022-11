Jitske Van de Veire: “Dickpics worden strafbaar. Erg fijn, maar wat dan met dit...?”

Foto’s van blote konten, homofobe berichten of uitgescholden worden “voor het vuil van de straat”. Jitske Van de Veire wordt er nog al te vaak mee geconfronteerd op sociale media, zo zegt ze zelf op Instagram. “Ik hou me elke dag in om niet alles te delen, maar soms ben ik er echt klaar mee.”

“Dickpics worden strafbaar. Erg fijn”, zo schrijft Jitske Van de Veire op haar Instagram Stories. “Maar wat met ongewenste foto’s van aarzen, anti-lgbt+-berichten, uitgescholden worden voor het vuil van de straat?”

Van de Veire krijgt er naar eigen zeggen nog bijna dagelijks mee te maken: “Ik hou me elke dag in om niet alles te delen, omdat ik niemand zou willen schofferen. Dus incasseer ik jullie fanmail. Maar soms ben ik er echt klaar mee”, zo luidt het nog. “Besef dat mensen zich onveilig voelen door de berichten die ze krijgen. Sociale media zijn fijn om jezelf te uiten, maar ze zijn ook een vuilnisbak voor mensen die anderen op een erg marginale manier willen vernederen, kwetsen … Dus ja, ik deelde dit. Omdat het echt genoeg is.”

© Instagram Jitske Van de Veire

Van de Veire vraagt zich openlijk af wat zulke mensen bezielt. “Op welk moment van je dag beslis je: En nu ga ik mijn broek afsteken, een foto maken en die doorsturen naar iemand die ik niet ken? Op welk moment van de dag besluit je om ‘slet’ of ‘hoer’ te sturen naar iemand die je nog nooit gezien hebt? Ik heb dat altijd een heel absurd gegeven gevonden.”

Tot vier jaar cel

Of het nu gaat om ongevraagde dickpics, foto’s van blote konten of scheldpartijen: al deze zaken vallen onder de noemer ‘elektronische belaging’ en zijn wel degelijk strafbaar, zo bevestigen ze op het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Meer nog: terwijl er vroeger meerdere gevallen nodig waren om van belaging te kunnen spreken, is de wetgeving daaromtrent nu verstrengd en is één geval al genoeg”, aldus de woordvoerder van de minister. “Er staan gevangenisstraffen op die kunnen oplopen van één tot vier jaar en boetes tussen de 500 en de 50.000 euro. Belangrijk is natuurlijk dat de slachtoffers in kwestie een aanklacht indienen, anders kan het parket geen onderzoek openen en kan een rechter niet optreden.”

Tot nu toe heeft Van de Veire niemand aangeklaagd. “Al denk ik erover na om het in de toekomst wel te doen. Er is één iemand van wie de berichten echt niet door de beugel kunnen. Als hij nog één keer zo’n mailtje stuurt, maak ik er melding van.”

Sensibilisatie

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, zo beseft ook Van de Veire. “En daarom pleit ik voor meer sensibilisatie, al van jongs af aan”, zegt ze. “Al op school moet aangetoond worden dat pestgedrag zowel online als offline niet kan. Dat je daarmee een grens overschrijdt en dat je daar iemand echt een onveilig gevoel mee kunt geven.”