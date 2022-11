Geen zin om te koken? Deze afhaaladresjes zorgen voor een topmenu op je feesttafel

Kan je ook bij jouw zaak een feestelijk afhaalmenu bestellen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

BILZEN

Het Magazijn

Hertenfilet of kabeljauwhaasje? Tartaar van zalm of kalfsrosbief? Bij Het Magazijn in Bilzen stel je zélf je kerst- of eindejaarsmenu samen. Kan je niet kiezen? Dan is er ook nog het vooropgestelde viergangenmenu met drie amuses van de kerstman. Ook voor de kids is er een menu op maat.

Prijs? 62 euro voor twee personen.

Bestellen voor? Kerstmenu voor 20 december, eindejaarsmenu voor 27 december.

Hoe bestellen? Via bestelformulier op www.hetmagazijn.be

Info? Het Magazijn, Korenstraat 2 in Bilzen.

BOCHOLT

Sapori di Napoli

Lekkere antipasto, gevolgd door een pastagerecht en een bommetje van een dessert. Meer moet dat niet zijn. Zowel met Kerstmis als met Nieuwjaar kan je bij Sapori di Napoli in Bocholt deze Italiaanse menu afhalen. Wij zijn vooral benieuwd naar de pizza muffins en de kerststronk van tiramisu.

Prijs? 30 euro.

Bestellen voor? 17 december.

Hoe bestellen? Bel naar 0472 53 56 28.

Info? Sapori di Napoli, Cornelius a Lapideplein 21 in Bocholt of www.facebook.com/saporidinapoliBocholt

DIEPENBEEK

Bij Den Appel

Van het klassieke varkenshaasje met kroketjes tot wild of lekkers uit de zee, bij traiteur Bij Den Appel in Diepenbeek vind je menu’s voor ieder wat wils. En dan is er nog een lekkere winterbarbecue, raclette voor de kaasliefhebbers, een gourmet platter, tapas, paella en zelfs brunch. Keuze genoeg!

Prijs? 22,50 euro per persoon.

Bestellen voor? Kerstmenu voor 11 december, eindejaarsmenu voor 18 december.

Hoe bestellen? Mail naar bijdenappel@gmail.com of bel naar 011 33 25 69.

Info? Bij Den Appel, Varkensmarkt 22 in Diepenbeek of www.bijdenappel.be

Brasserie XO

Brasserie XO in Diepenbeek geeft je een uitgebreide keuze aan kerst- en eindejaarsmenu’s. De kaart ziet er veelbelovend uit met toppers als traag gegaard varkenshaasje, hertenkalffilet met wintergroentjes en huisbereide kaaskroketjes. Liever iets lekkers uit de zee? Ga dan voor het kreeftenmenu.

Prijs? Tussen de 50 en de 70 euro

Bestellen voor? Kerstmenu voor 20 december, eindejaarsmenu voor 27 december

Hoe bestellen? Mail naar brasserie.xo@outlook.be of bel naar 0478 23 73 83

Info? Brasserie XO, Marktplein 13 in Diepenbeek, www.brasseriexo.be

DILSEN-STOKKEM

‘t Pure Genot

Je hoeft niet te kunnen koken om een culinair feestmenu op tafel te toveren. Met dank aan het afhaalconcept van ‘t Pure Genot. Het restaurant in Dilsen-Stokkem voorziet voor de feestdagen een hoogstaand vijfgangenmenu met keuze tussen vis of vlees. Op de kaart zien we al heel wat verrassende combinaties zoals langoustine met avocado, hert met butternut en chocolade, mango en passievrucht. Ook voor de vegetariërs is er een menu op maat.

Prijs? 75 euro per persoon.

Bestellen voor? Kerstmenu tot 21 december, eindejaarsmenu tot 28 december.

Hoe bestellen? Mail naar info@tpuregenot.be of bel naar 0475 21 57 33.

Info? ’t Pure Genot, Stationsstraat 138 in Dilsen-Stokkem of www.tpuregenot.be

GENK

Casa di Gio

Zin in een Italiaanse kerst? Bij Casa di Gio in Genk zit je goed. Kies uit drie lekkere pastagerechten, van ravioli tot cannelloni. Of deel typisch Italiaanse antipasti zoals arancini en pizzette met vrienden of familie. Ook de desserts op de kaart klinken de moeite waard.

Prijs? Vanaf 10 euro per persoon.

Bestellen voor? Tijdig bestellen.

Hoe bestellen? Mail naar giordanodaniels@hotmail.com of bel naar 0483 48 81 52.

Info? Casa di Gio, Lentelaan 53 in Genk. www.facebook.com/CasadiGioo/

Foglia

100% plantaardig, vrij van lactose en cruelty free! Geniet van de vegan Italiaanse lekkernijen van Foglia in Genk. Dit nieuwe adresje in de vennestraat pakt meteen groots uit met een veelbelovend feestmaal dat je alleen nog maar moet opwarmen thuis. Op het menu heel wat Italiaanse specialiteiten met een twist zoals polpette di melanzane, kaaskroketjes met truffelcrème en cheesy bloemkool. Wedden dat niemand vlees zal missen?

Prijs? 54 euro per persoon.

Bestellen voor? Tijdig bestellen, op is op.

Hoe bestellen? Mail naar info@foglia.be of bel naar 0495 35 39 36.

Info? Foglia, Vennestraat 203 in Genk of www.facebook.com/fogliagenk

HASSELT

De Levensboom

Wil je een plantaardig kerstmenu op tafel toveren? Dat kan met het originele take-away menu van De Levensboom in Hasselt. Op de kaart spotten we al heel wat lekkers zoals risotto met appelchutney, soep van geroosterde aardpeer en pistache en een kerstsinaastaart. Kies voor het vijfgangenmenu, of selecteer je favoriete gerechtjes en stel je eigen drie- of viergangenmenu samen. Graag glutenvrij? Ook dat kan geregeld worden, tot het kaasplankje toe.

Prijs? 58 euro voor een vijfgangenmenu.

Bestellen voor? Kerstmenu voor 19 december, eindejaarsmenu voor 26 december.

Hoe bestellen? Via www.restaurantdelevensboom.be

Info? De Levensboom, Leopoldplein 44 in Hasselt.

Gezondigd

Een healthy feestmaal bestaat wel degelijk, dat bewijst takeaway en eat-in restaurant Gezondigd in Hasselt. Voor de feestdagen lanceren ze een drie- en viergangenmenu vol gezonde gerechtjes zoals rodebietensoep met kokosmelk, krokante hoevekip met honing-mosterdsaus en een bloemkoolsteak met geglaceerde wintergroentjes. Hmm!

Prijs? 37,50 euro of 42,50 euro. Levering aan huis? Dat kan voor een meerprijs van 5 euro.

Bestellen voor? 20 december.

Hoe bestellen? Mail naar info@gezondigd.be of bel naar 011 44 83 38.

Info? Gezondigd, Havermarkt 39 in Hasselt of www.instagram.com/p/ClIv-VRIRGz/

Taratata

Restaurant Taratata in Hasselt gaat all out voor de feesten. Niet alleen stellen ze een viergangenmenu samen met lekkers als een salade van kreeft, véloute van kip en hert in een jagersausje. Ook zorgen ze voor een assortiment aan hangover food, voor de dag erna in de zetel. Want comfort food als macaroni met kaas en hesp, nasi goreng en vidé met pommes duchesse is de beste remedie tegen een kater.

Prijs? 65 euro per persoon.

Bestellen voor? Kerstmenu voor 21 december, eindejaarsmenu voor 28 december.

Hoe bestellen? WhatsApp naar 0474 346 382 of mail naar afhaal@taratata.be

Info? Taratata, Kempische Kaai 7C in Hasselt. www.taratata.be/feestspecials/

Lento

Ook restaurant Lento in Hasselt zorgt voor een plantbased Christmas! Wat staat er zoal op hun plantaardige feestmenu? Eén en al lekkers zoals kroketjes van paddenstoelenragout, gratin van groentjes en empanada’s met tofu en spinazie. En dan zijn er nog glutenvrije opties, verrassingshapjes van de chef en een gevarieerd aanbod van vegan topwijntjes.

Prijs? 59 euro per persoon (glutenvrij voor 6 euro meerprijs).

Bestellen voor? 20 december.

Hoe bestellen? Via het invulformulier op www.restaurantlento.be/feestdagen-afhaalmenu/

Info? Lento, Zuivelmarkt 34 in Hasselt.

Ogst

Een gastronomisch viergangenmenu? Of meer fan van sharing dishes op je feesttafel? Bij restaurant Ogst in Hasselt zit je in elk geval goed. Een greep uit het feestmenu: verse vis met butternut, een rollade van parelhoen, ceviche met kikkererwten en vitello tonnato met zwarte truffel. Al dat lekkers kan je nog aanvullen met vers zuurdesembrood, een kaasmenu en aangepaste wijnen. Goed om te weten: ook aan de kleinste foodies wordt hier gedacht.

Prijs? Sharing voor 59 euro per persoon en een menu voor 89 euro per persoon

Bestellen voor? Kerstmenu voor 20 december, eindejaarsmenu voor 27 december

Hoe bestellen? Via www.ogstdeli.be

Info? Ogst, Ridder Portmansstraat 4 in Hasselt. 011 49 63 99 of info@ogstdeli.be

Traiteur Robby

Bij Traiteur Robby in Hasselt geen gebrek aan keuze. Kies voor een vijfgangenmenu met klassiekers als gevulde peertjes, handgemaakte kroketjes en varkensgebraad. Of ga voor een buffet met warme of koude gerechtjes, een feestelijke fondue of gezellig gourmetten. Je kan ook overal aangepaste wijnen bij bestellen.

Prijs? Afhankelijk van wat je kiest: tussen 22 en 45 euro per persoon.

Bestellen voor? Kerstmenu tot 21 december, eindejaarsmenu tot 28 december

Hoe bestellen? Mail naar info@traiteurrobby.be of bel naar 011 21 12 94

Info? Traiteur Robby, Kempischesteenweg 540 in Hasselt. www.traiteurrobby.be

HEUSDEN-ZOLDER

Il Canniccio

Tortelloni, ravioli, orecchiette of spaghetti. Pasta is altijd een goed idee! Il Canniccio in Heusden-Zolder biedt voor de feestdagen een pastamenu of een pastabuffet. Maar ook een uitgebreid aanbod van Italiaanse aperitiefhapjes, soepen en desserts.

Prijs? Start vanaf 19 euro per persoon.

Bestellen voor? Kerstmenu voor 22 december, eindejaarsmenu voor 29 december.

Hoe bestellen? Mail naar ilcanniccio@hotmail.com of bel naar 011 57 23 26.

Info? Il Canniccio, Kleuterweg 3 in Heusden-Zolder. www.ilcanniccio.be

LUMMEN

Beukenhof

Bij restaurant Beukenhof in Lummen kan je zelf je menu samenstellen. Je krijgt de keuze uit een reeks voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Van kaas- en garnaalkroketjes tot parelhoen en tongrolletjes, het aanbod is gevarieerd. Op de kaart staan ook aangepaste gerechtjes voor kinderen.

Prijs? 60 euro voor volwassenen, 25 euro voor kinderen.

Bestellen voor? Meer dan 4 personen: twee weken op voorhand.

Hoe bestellen? Mail naar info@beukenhoflummen.be of bel naar 013 52 31 46.

Info? Beukenhof, Beukeboomstraat 5 in Lummen. www.beukenhoflummen.be

Lunco

Libanese kipspiesjes, Arabische salades, hummus en couscous. Lunco in Hasselt komt verrassend uit de hoek met hun foodsharing concept ‘Magisch Midden-Oosten’: een combinatie van drie Oosterse deelgerechtjes en enkele hapjes vooraf. Zoetekauwen kunnen ook nog een lemon cheesecake als dessert bestellen. Alles is eenvoudig op te warmen met de bijhorende instructies. Al dat lekkers wordt gratis geleverd in een straal van 10 km rond de centra van Heusden-Zolder en Lummen.

Prijs? 35 euro per persoon, te bestellen vanaf 2 personen

Bestellen voor? Tijdig bestellen, op is op.

Hoe bestellen? Mail naar info@lunco.be

Info? Lunco, Havenstraat 13 in Lummen. www.lunco.be

Feestkok

Zin in een feestmenu met deelgerechtjes? Feestkok Lieve Hubrechts in Oudsbergen maakt de lekkerste antipasti met toppers als parmigianorotsen met honing, burata met tomatensalsa en gegrilde zuiderse groenten. Ook het pastabuffet en de dessertjes doen ons alvast watertanden.

Prijs? Vanaf 24 euro per persoon.

Bestellen voor? Voor de weekends van Kerstmis en oudejaar.

Hoe bestellen? Mail naar lieve@feestkok.be of bel naar 0473 18 47 79.

Info? Feestkok, Muisvenstraat 2A in Oudsbergen. www.feestkok.be

MAASEIK

Ratatouille

Speciaal voor de feestdagen komt Restaurant Ratatouille in Maaseik op de proppen met hun ‘feest ver.RATA.tas’. Wat er in de tas zit, dat is nog een verrassing. Maar verwacht je alvast aan hapjes, gerechtjes en desserts vanuit alle windstreken.

Prijs? 135 euro per tas (één tas is voor twee personen).

Bestellen voor? Tijdig bestellen.

Hoe bestellen? Via de website www.ratatouillemaaseik.be/

Info? Restaurant Ratatouille, Diestersteenweg 393 in Maaseik. www.ratatouillemaaseik.be/

PEER

Fleurie

Gepekelde zalm, zeebaars met kimchi en diamanthaas met spruitjes. Fleurie pakt ook deze feestdagen weer uit met een topmenu van vijf gangen. Huisgemaakte broodjes en boter inbegrepen. De hapjes, voorgerechten en desserts worden zelfs op hun eigen borden geserveerd. Zo hoef je alleen maar de warme hoofdgerechten op te warmen volgens de bijgevoegde instructies. Als dat geen ontspannen feestmaal is?

Prijs? Vijfgangenmenu 77,50 euro per persoon.

Bestellen voor? 18 december.

Hoe bestellen? Mail naar info@fleurie.be of bel naar 011 63 26 33.

Info? Fleurie, Baan naar Bree 27 in Peer. www.fleurie.be

TESSENDERLO

Het Kippenhof

Traiteur Het Kippenhof in Tessenderlo stelt drie feestelijke afhaalmenu’s samen. Een kerstmenu met kalkoen en verse kroketjes, een eindejaarsmenu met varkenshaasje en eentje met twee soorten pasta’s. Kan je niet kiezen? Dan kan je nog altijd gerechtjes à la carte bestellen of gaan voor het ‘buffet maison’ met van alles wat.

Prijs? Vanaf 21,50 euro

Bestellen voor? Tot volzet.

Hoe bestellen? In de winkel

Info? Het Kippenhof, Geelsebaan 60 in Tessenderlo, www.hetkippenhof.be

TONGEREN

Le 54

Schuif je voetjes onder tafel voor een zorgeloos feestmaal, want bij Le 54 in Tongeren kan je zowel samengestelde menu’s als aparte gerechtjes afhalen. Op de kaart staan toppers zoals kreeft, ragou van hert, parelhoenfilet en ook een verrassend feestdessert.

Prijs? Kerstmenu is 60 euro, eindejaarsmenu is 65 euro.

Bestellen voor? Kerstmenu voor 18 december, eindejaarsmenu voor 24 december.

Hoe bestellen? Bel naar 012 39 32 38.

Info? Le 54, Hondsstraat 54 in Tongeren. www.le54.be/feestdagen

RIEMST & BREE

De Vis Factorij

Van kreeft en oesters tot kaviaar. Bij De Vis Factorij in Riemst en in Bree vind je de lekkerste visgerechten. En ook voor de feestdagen kan je een visbuffet, -fondue, -gourmet en nog veel meer afhalen. Er is een ruime keuze aan aperitiefhapjes, voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en natuurlijk ook aangepaste wijnen.

Prijs? Afhankelijk van wat je kiest.

Bestellen voor? Kerstmenu voor 19 december, eindejaarsmenu voor 26 december.

Hoe bestellen?Mail naar info@devisfactorij.be, surf naar www.devisfactorij.be of kom langs in de winkel.

Info? De Vis Factorij, Allewijstraat 1 in Riemst en Bruglaan 66B in Bree.

ZONHOVEN

Innesto

All I want for Christmas is food. Toepasselijker kan het niet, het afhaalmenu van Restaurant Innesto. Ook dit jaar bereiden ze een feestelijk menu die je gemakkelijk thuis kan serveren. Geniet van twee hapjes, een vijfgangenmenu met lekkers als zeebaars met butternut en hertenkalf met crispy polenta en lekkere koffiegarnituren. Wil je écht uitpakken bij je gasten? ga dan voor een lekkere apéro uit het cocktailassortiment.

LEES OOK. GEPROEFD. Sterrendiner bij Innesto is om duimen en vingers bij af te likken, maar wat zegt de rekening?

Prijs? 90 euro.

Bestellen voor? Tijdig bestellen.

Hoe bestellen? Via bestelformulier op www.innesto.be/take-away-x-mas

Info? Restaurant Innesto, Kapelhof 13-15 in Zonhoven. www.innesto.be

