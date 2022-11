Lanakenaar gooit molotovcocktail naar gerechtsdeurwaarder: “Ik was helemaal begaaid”

Op 23 september 2020 werd de politie opgeroepen om bijstand te verlenen aan een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder ging langs bij de woning van de veertiger in Lanaken omdat de man zijn schulden maar niet afloste. Zijn auto werd in beslag genomen en getakeld, maar dat was alles behalve naar de zin van de veertiger. “Ik had de dag voordien melding gekregen van de deurwaarder. Ik dacht dat hij de materialen om mijn huis te renoveren, kwam afpakken. Ik was helemaal begaaid met alcohol en drugs. Ik heb een molotovcocktail klaargemaakt om mijn woning te beschermen”, zo klonk de uitleg van de Lanakenaar.

Live op Facebook

Vanuit het raam gooide de veertiger niet alleen de molotovcocktail met benzine naar het hoofd van de deurwaarder en de opgeroepen politieagenten, maar ook cementzakken, potten verf en emmers vanop zijn werf. “Het was niet mijn bedoeling om iemand pijn te doen”, zo verklaarde de veertiger schoorvoetend voor de Tongerse rechter.

Voor de agenten en de deurwaarder worden morele schadevergoedingen van 500 euro per persoon geëist. “Hij deelde zijn daden zelfs live op Facebook. Hij was er duidelijk trots op”, aldus de raadsman van de slachtoffers.

Oorlog

De Tongerse rechter kon niet lachen met het gedrag van de veertiger. “Als u schulden hebt, komt de deurwaarder langs. Dan moet u luisteren in plaats van u te verschansen en te doen alsof u midden in een oorlog zit. Ik kan echt niet verstaan dat u met een molotovcocktail naar mensen gooit als u niemand wilt kwetsen.”

Ook de procureur tilt zwaar aan de feiten en eist een celstraf van 24 maanden, eventueel met probatieuitstel, en een geldboete van 800 euro.

Celstraf met uitstel

De man liet zich na de feiten opnemen om te werken aan zijn alcohol- en drugsverslaving. “Dat heeft hem goed gedaan. Na zijn scheiding is hij alles kwijtgeraakt. Toen hij de deurwaarder zag, ging het licht uit. Hij wilde enkel afschrikken, het was niet de bedoeling iemand te raken. Ondertussen heeft mijn cliënt alles vergoed, opgeruimd en de grootste schulden zijn afbetaald. Ondertussen heeft hij een nieuwe relatie en is hij gehuwd. Zijn leven is terug stabiel.” De raadsman vraagt een straf met uitstel of een werkstraf.

Vonnis volgt op 19 december.