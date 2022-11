Roberto Martinez geeft toe: “Er zijn spanningen in de groep, maar dat is normaal”

Een wedstrijd met zoveel inzet verliezen en op de rand van de uitschakeling balanceren, het doet iets met voetballers. Ook in hun reacties achteraf was dat duidelijk te merken. “Het is normaal dat er spanningen zijn. Dat gaat automatisch. De spelers evolueren al heel lang samen. Het is net als in een gezin. Als je geen spanning of onenigheid hebt, heb je geen emoties”, stelt de Spanjaard.

Ondanks de benarde situatie, blijft de coach in clichés hervallen. “We weten dat we het kunnen. We hoopten ons te kwalificeren vanaf de tweede wedstrijd, maar dit is de realiteit. We hebben nog een kans om te slagen.”

Martinez lijkt niet in zijn kaarten te willen laten kijken, zoveel is duidelijk. Dat het zeer moeilijk zal worden, hoor je hem niet zeggen: “Vandaag denken we dat we misschien maar 10% kans hebben om te winnen tegen Kroatië. Dat cijfer zal groeien tussen nu en de wedstrijd tegen Kroatië. Persoonlijk geloof ik er 100% in omdat ik sterk geloof in het potentieel van mijn team.”