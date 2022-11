Lommelaar krijgt verbod op houden van dieren na zware verwaarlozing

De politie greep in juni vorig jaar in nadat de buurt aan de alarmbel trok. Ter plekke botste de Inspectie Dierenwelzijn op dieren die tussen hun uitwerpselen leefden. Ondanks het warme weer was er van enige beschutting amper sprake. Een schaap overleefde de verwaarlozing niet. Een dierenarts stelde vast dat de beest onverzorgd en veel te mager waren. Enig schuldbesef was de man vreemd. “Ik heb mijn dieren met veel liefde en toewijding verzorgd. Dat er een dood schaap lag? Het kan gebeuren dat er al eens een dier dood gaat.” De Lommelaar stelde nu geen dieren meer te houden. Bij de bepaling van de straf hield de rechter rekening met de gevolgen voor de dieren en het blanco strafblad van de dader. De zestiger kreeg 1.600 euro boete opgelegd, waarvan de helft met uitstel. Daarnaast ontzegde de rechter hem om gedurende drie jaar het recht om dieren te houden. De proceskosten van 300 euro zijn eveneens voor de Lommelaar.