Acht jaar en zeven jaar cel voor schietincident onder broers

Het openbaar ministerie heeft maandag acht jaar cel gevorderd voor Abdellatif C., die vervolgd wordt voor de moordpoging op zijn oudere broer Moumen. Hij had in het voorjaar drie kogels op hem afgevuurd. Zijn jongere broer Abdelhafid C. zou hem daarbij hebben aangemoedigd, waardoor de procureur hem als mededader beschouwt. Voor hem werd zeven jaar cel geëist. De feiten kaderden in een aanslepende familievete.

Abdellatif en Abdelhafid C. waren op 30 maart naar de shishabar van het slachtoffer aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout getrokken. Op camerabeelden van de zaak was volgens de procureur te zien hoe de gemoederen al snel verhit raakten. Moumen C. liep naar buiten, gevolgd door de beklaagden. Beelden van een stadscamera toonden hoe het latere slachtoffer vervolgens op zijn stappen terugkeerde en Abdelhafid C. een klap of een duw gaf. Abdellatif C. trok vervolgens een wapen en schoot drie keer op zijn broer. Abdelhafid C. zou daarbij ‘schiet, schiet, schiet!’ hebben geroepen.

Moumen C. werd in de arm en in de buik geraakt, maar kon nog gaan lopen. Hij belde naar zijn zoon, die in de shishabar was, en vroeg om hem naar het ziekenhuis te brengen. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar, moest twee keer geopereerd worden en bracht 23 dagen in het ziekenhuis door. Vader en zoon stelden zich burgerlijke partij op het proces en vragen een schadevergoeding.

Abdellatif en Abdelhafid C. werden kort na de feiten opgepakt. Het wapen werd niet meer teruggevonden, want de beklaagden hadden het naar eigen zeggen in het water gegooid. Uit het onderzoek bleek dat zowel de beklaagden als het slachtoffer al meermaals bedreigingen naar elkaar geuit hadden. “Alleen hebben Abdellatif en Abdelhafid hun woorden in daden omgezet”, stelde de procureur. Ze vorderde acht en zeven jaar cel wegens poging tot moord.

Alarmpistool

De verdediging van Abdelhafid C. pleitte de vrijspraak. “Het is niet bewezen dat hij ‘schiet, schiet, schiet!’ zou geroepen hebben. Enkel Moumen beweert dat, maar hij is geen onafhankelijke getuige. En aanmoedigen is nog altijd geen aanzetten tot”, stelde meester Thibaud Delva. Moest de rechtbank er toch anders over denken, dan pleitte hij dat zijn cliënt werd uitgelokt door het slachtoffer, dat als eerste geweld had gebruikt.

De advocaat van Abdellatif C. ontkende de bedoeling om te doden. “Cliënt dacht dat het een alarmpistool was, vuurde die schoten onbewust af en wist niet dat hij zijn broer effectief geraakt had. Hij zag geen bloed en het slachtoffer kon nog weglopen. Zijn verwondingen waren ook niet van die aard om van een duidelijke intentie tot doden te kunnen spreken”, zei meester Walter Damen.

Ook de voorbedachtheid werd betwist. Abdellatif C. droeg het wapen altijd bij zich, omdat hij schrik had. Er werden wederzijdse bedreigingen geuit, maar de beklaagde had nooit gezegd dat hij zijn broer ging doodschieten. De verdediging vroeg daarom een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen, die werden uitgelokt door het slachtoffer.

“Ik wil mij verontschuldigen naar het slachtoffer. Het was nooit mijn bedoeling om je te doden. Moest jij ons niet hebben aangevallen, dan was er niets gebeurd. Ik heb enkel gevuurd om niet zelf slachtoffer te worden”, zei Abdellatif C.