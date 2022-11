Tachtiger uit Borgloon verongelukt na val in septische put

Een 83-jarige Lonenaar is maandagmiddag op een tragische manier om het leven gekomen. De man was aan zijn huis op de Tongersesteenweg zijn septische put zelf aan het leegmaken toen het fout liep. Hij viel er in en verdronk.

Het ongeval gebeurde rond de middag in de buurt van de Supra. De brandweer stuurde meteen een klimteam ter plaatse om het slachtoffer uit de put te halen. Maar voor de tachtiger kwam alle hulp te laat.

Momenteel gaat men uit van een ongeval. Waarschijnlijk werd de man onwel van de gassen in de put en viel hij er in. Het labo van de gerechtelijke politie komt ter plaatse om meer duidelijkheid te krijgen. Het onderzoek is in handen van de lokale politie kanton Borgloon. mm