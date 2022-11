Zondag steeg Another love van Tom Odell naar de 41ste plaats in de Ultratop. Vreemd, want het liedje is tien jaar oud. De verklaring is dubbel: zowel in Oekraïne als in Iran wordt het liedje op straat gezongen en op sociale media gebruikt, als protest. Popprofessor Jeroen D’hoe legt uit waarom net dit liedje nu dé protestsong is.