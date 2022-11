GO!-campus Genk opent Warmste Studiehuis voor alle jongeren

GENK

In de GO!-campus Genk is het Warmste Studiehuis geopend. Daar kunnen jongeren van het secundair onderwijs, ongeacht in welke school ze les volgen, in alle rust en warmte studeren. Ze kunnen daarbij een beroep doen op een vakleerkracht voor extra uitleg of bijles. Het gaat dan om de vakken Wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, Economie, Geschiedenis, Schoonheidszorg, Haarzorg, Opvoedkunde, Gedragswetenschappen, Boekhouding en Recht. Het initiatief komt van Stéphanie Billen, waarnemend directeur van GO!-school Altea in Genk. “Het studiehuis is gratis”, zegt Billen. “Maar jongeren of ouders kunnen altijd een gift doen. Die opbrengst gaat integraal naar de Warmste Week.”

Het Warmste Studiehuis is tot 16 december elke woensdag van 13 tot 16 uur en op andere werkdagen van 16 tot 18 uur toegankelijk. (cn)