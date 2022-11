Discussie over Auditrapport op Truiense raad: “Ik wil wel, maar mag hier van de wet niet reageren”

BETALEND PARKEREN - Dit is het grote debat van deze avond. Burgemeester wnd. Vautmans herhaalt haar voorstel van wat ze in onze krant reeds lanceerde. De 90 Shop & Go-plaatsen krijgen een half jaar lang een uur gratis parkeren voor de burgers. De twee parkings Gazo en Centrum zijn elke zaterdag gedurende zes maanden gratis. De buurtbewoners rondom de NMBS-parking zullen hun bewonersplaatsen behouden.

Raadslid Filip Moers (Vooruit) vraagt zich af hoe het nu zit met de financiële lasten voor parking Centrum, dat nog in handen is van privé-bedrijf Indigo. "En wat is de oplossing voor de abonnees?" Vautmans antwoordt: "Trupark heeft me verzekerd dat er voor hen gereserveerde plaatsen zullen blijven."

Raadslid El Herbouti (Vooruit) hoopt dat de nieuwe maatregel kan verlengd worden tot één jaar. Hilde Vautmans wijst op de kostprijs maar belooft een evaluatie na een aantal maanden.

Raadslid Nijssens geeft enkele suggesties mee. "U halveert de beschikbare parkeertijd. Meer Shop & Go-plaatsen zouden welkom zijn. Maar waar blijven de camera's? Hoe gaat u alles manueel laten controleren; hoe gaat u dat doen? We riskeren dat mensen er nu een hele dag gaan staan. Tenslotte hoop ik dat het gratis kwartiertje kan uitgebreid worden naar een half uur." De burgemeester repliceert en geeft mee dat alles op alles wordt gezet om het controlesysteem te laten functioneren.

Raadslid Luc Withofs (Onafhankelijke) komt op de proppen met zijn voorstel. Hij vreest voor wachttijden bij de ondergrondse parking Centrum. Hij stelt vast dat de 'statische parkeerplaatsen' (dus geen klanten maar handelaars en hun personeel) hoog oplopen." Hij hoopt dat alle mensen gratis twee uur mogen parkeren. Withofs haalde de mosterd in de stad Bilzen. "Je kan er twee uur gratis parkeren. Klanten die er langer blijven kiezen voor dagparkeren. Uw voorstel is wel een stap in de goede richting. Maar ik denk dat de cijfers niet kloppen."

Burgemeester Vautmans reageert: "We hebben uw voorstel bekeken. Het lijkt beter voor de handel maar dat is het niet. En volgens ons krijg je minder circulatie. Bovendien kost het handenvol geld, ongeveer 800.000 euro. We nemen het voorstel wel mee voor de toekomst."

Raadslid Engelbosch vreest ook dat de gratis parkings vol zullen staan met het personeel van de handelszaken. Vautmans heeft gevraagd dat die mensen zouden kiezen voor het langparkeren aan de rand van de stad. Raadslid Johnny Vangrieken (Vooruit) houdt een pleidooi om het langparkeren gratis te kunnen maken aan het zwembad. Hij neemt de uitbreiding van de blauwe zone met een prijskaartje voor de buurtbewoners op de korrel. De Vooruit-fractie verzet zich tegen de dure bewonerskaart in de fruitwijk. "Haal dat stuk eruit en we keuren uw voorstel goed." Opnieuw Vautmans: "We beseffen dat er nood is aan langparkeerplaatsen. We gaan in punt 7 een stuk van de N722 (brandweerkazerne) op ons nemen om het langparkeren te kunnen realiseren."

Schepen François (N-VA) verdedigt als bestuurslid van Trupark de genomen beslissingen en beleidskeuzes. Hij stelt voor na dit lange debat om alle voorstellen van de raadsleden mee te nemen in de evaluatie die binnen zes maanden wordt gehouden betreffende het parkeerbeleid.

Het voorstel wordt door de meerderheid goedgekeurd. De 11 onthoudingen komen voornamelijk van Vooruit.

Het voorstel van Luc Withofs betreffende het twee uur gratis parkeren haalt het nipt niet: 15 stemmen JA en 18 stemmen NEEN.