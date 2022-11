Ere-gouverneur van Limburg Harry Vandermeulen (94) overleden

Harry J.C.G. Vandermeulen werd in Bree geboren op 27 november 1928 en is dus zondag 94 jaar geworden. De CVP’er volgde in 1978 Louis Roppe op als gouverneur, een functie die hij in 1995 overliet aan Hilde Houben-Bertrand. Als hoofd van de provinciale diensten wist Vandermeulen duidelijk zijn stempel te drukken op de socio-economische actualiteit. De sluiting van de Kempische Steenkoolmijnen (KS) en de daaropvolgende reconversie, was zonder meer zijn belangrijkste dossier. Vandermeulen wist een alliantie aan te gaan met de Vlaamse, Belgische én Europese instanties, om zo de transformatie van Limburg als een nieuwe, steenkool-onafhankelijke, en economisch florerende regio in de startblokken te zetten.

© Tony van Galen

Het is tevens tijdens zijn legislatuur dat Limburg een voorsprong nam in ondergrondse bekabelingswerken, en zo een technologische voorsprong op vlak van digitalisering wist uit te bouwen. En de realisatie van het huidige Provinciehuis gebeurde onder zijn auspiciën.

Naast zijn gouverneurschap nam Vandermeulen taken op in de uitbouw van landcommanderij Alden Biesen, de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij, de NMBS, Wit-Gele Kruis Limburg, de CM, het LUC (thans UHasselt) en het Dokter Willemsinstituut.

De eregouverneur laat een grote familie en uitgebreide vriendenkring na. De details over de uitvaartplechtigheid worden later bekendgemaakt.