Ook in Qatar laten supporters zich van hun kleinste kant zien: Kroatische ‘fans’ stalken Canadese doelman vanwege zijn roots

De doelman van de Canadese nationale ploeg Milan Borjan was zondag het mikpunt van Kroatische supporters op het WK in Qatar. Zij viseerden hem vanwege zijn Servische roots, zowel tijdens als na de wedstrijd.

Servië en Kroatië zijn grote rivalen sinds de Joegoslavische oorlogen in de jaren ‘90 en het uiteenvallen van het land. Borjan stamt af van Servische ouders maar werd geboren in een stad die nu tot Kroatië hoort. In 2000 emigreerde zijn familie naar Canada. Vandaag verdedigt de doelman de kleuren van Rode Ster Belgrado in Servië.

In aanloop naar de wedstrijd was het gsm-nummer van Borjan gelekt en hij ontving naar eigen zeggen een massa haatberichten. Hij zou naar eigen zeggen 2.500 beledigende sms’jes ontvangen hebben van Kroatische fans. In het stadion hing ook een spandoek verwijzend naar zijn geboorteplaats en de rol van de stad in de oorlog, en er waren heel wat beledigende spreekkoren te horen.

Na de wedstrijd, die Canada met 1-4 verloor, reageerde Borjan ontdaan. “Het bewijst hoe primitief sommige mensen zijn”, zei hij. “Ze moeten aan zichzelf en hun families werken want ze kampen duidelijk met frustraties.