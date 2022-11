Moedige Emma Thompson op zoek naar plezier in tragikomedie ‘Good Luck to You, Leo Grande’

Voormalig lerares Nancy (Emma Thompson) krijgt bezoek van sekswerker Leo (Daryl McCormack) in ‘Good Luck to You, Leo Grande’. — © WW Entertainment

De Britse actrice Emma Thompson vindt dat vrouwen van haar generatie meer van hun lichaam moeten houden. In ‘Good Luck to You, Leo Grande’ kaart ze dat probleem aan en voegt ze de daad bij het woord.

Je bent een vrouw van 62, je man is overleden, je kinderen zijn het huis uit en je hebt nog nooit een orgasme gehad. Dat overkomt veel vrouwen en ook Nancy (Thompson) in Good Luck to You, Leo Grande. Ze besluit af te spreken met sekswerker Leo (Daryl McCormack) in een hotelkamer. Maar de stap is moeilijk, want Nancy kan haar schaamte over haar lichaam en leeftijd niet verbergen. Dat zorgt voor momenten van onhandigheden en aarzelingen die grappig zijn. Dat is ook de bedoeling, want Good Luck wil op een geestige manier ernstige thema’s aankaarten. Heel grote cinema levert dat niet op, maar de film is wel zeer vlot te bekijken en Thompson brengt de moedigste vertolking uit haar carrière. In de finale gaat ze spiernaakt en bestudeert ze haar lichaam voor de spiegel. Op zich niet zo bijzonder. Maar acteurs zijn ijdel en naakt gaan op je 62ste zonder camouflerende belichting vraagt een sterke persoonlijkheid.

“Het was een zeer moeilijke scène om op te nemen”, bekent Thompson. “We zijn nu eenmaal gewend om vooral afgetrainde lichamen te zien. Mijn personage Nancy is zoals ik nooit naar een sportschool geweest. Ze heeft een normaal lichaam van een 62-jarige vrouw die twee kinderen heeft gekregen. Ik dacht dat ik het niet aankon om naakt voor die spiegel te gaan staan en naar mijn lichaam te kijken. Waarom zou ik dat ook doen? Maar dat is net het probleem. Vrouwen zijn hun leven lang gehersenspoeld. Alles om ons heen herinnert er ons aan hoe onvolmaakt we zijn. We worden verplicht om er op een bepaalde manier uit te zien. Ik heb het toch maar gedaan en tegen mezelf gezegd: ‘Accepteer je lichaam en oordeel niet.’ Maar toch: het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen.” (cc)

‘Good Luck to You, Leo Grande’ speelt vanaf nu in de bioscoop